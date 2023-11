Człowiek Tuska zapowiada: Koniec zerowego VAT na żywność

Wielki kryzys cukrowy na świecie. Co z cenami cukru w Polsce?

Podatek VAT na żywność powinien od stycznia powrócić do poziomu 5 proc. – uważa Andrzej Domański, poseł i doradca ekonomiczny Koalicji Obywatelskiej, wymieniany w gronie faworytów do objęcia Ministerstwa Finansów – pisze businessinsider.pl

- „Ja stoję na stanowisku, że ten VAT powinien wrócić do 5 proc. Polski system jest oparty w dużej mierze na podatku VAT, jako państwo polskie, jeżeli chcemy finansować niezbędne inwestycje, a taką inwestycją jest na przykład podwyżka dla nauczycieli, to musimy mieć jakieś źródła przychodu i ten 5 proc. VAT jest takim przychodem. (...) To jest moje stanowisko, ale decyzję będzie podejmował nowy rząd”— powiedział Domański w piątek 17.11 w Radiu Zet.

Rząd Morawieckiego chce przedłużyć zerowy VAT na żywność

- "Zerowa stawka VAT na żywność powinna pozostać z nami również w roku 2024, dlatego składamy dzisiaj projekt ustawy przedłużający zerowy VAT na żywność od 1 stycznia do końca czerwca 2024 r." - poinformował w poniedziałek 20 listopada wiceminister finansów Artur Soboń.

Zerowa stawka VAT na żywność obowiązuje w Polsce od początku lutego 2022 r. Rząd PiS przedłużał ją dwukrotnie, ale latem zdecydował, że od nowego - 2024 r. - roku VAT wróci do poziomu 5 proc. Teraz rząd premiera Morawieckiego jednak zmienia zdanie i liczy na poparcie ustawy przez nowy Sejm. Wiceminister Soboń dodał, że PiS składa projekt ustawy, a nie rozporządzenie, ponieważ "chce mieć gwarancję, że rząd, który powstanie nie wycofa się z tego korzystnego dla Polaków rozwiązania".

