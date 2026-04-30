Czy 2 maja zrobisz zakupy? Wyjaśniamy przepisy

Wielu Polaków wpada w pułapkę długiego weekendu. Skoro 1 maja (Święto Pracy) i 3 maja (Święto Konstytucji 3 Maja) to dni ustawowo wolne od pracy, w które obowiązuje zakaz handlu, łatwo założyć, że cały środek majówki to czas zamkniętych marketów. Nic bardziej mylnego!

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, który wypada 2 maja, nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Co więcej, w 2026 roku data ta przypada na sobotę. Oznacza to, że handel odbywa się na standardowych zasadach, a galerie handlowe, dyskonty i hipermarkety są otwarte dla klientów. Nie musisz się więc martwić, jeśli nagle zabraknie ci karkówki czy świeżego pieczywa na zaplanowanego grilla.

Do której czynny jest Auchan? Dokładne godziny otwarcia

Skoro wiemy już, że w sobotę 2 maja 2026 roku nie obowiązuje zakaz handlu, pozostaje najważniejsze pytanie o dostępność konkretnych placówek. Jeśli chcesz wiedzieć, jakie Auchan godziny otwarcia 2 maja zaproponował, by sprawdzić, czy zdążysz po południu do sklepu, odpowiedź z pewnością cię ucieszy.

W ten dzień hipermarkety sieci Auchan będą funkcjonować w swoich standardowych, sobotnich godzinach. W większości miast w Polsce oznacza to, że drzwi sklepów otworzą się dla klientów bardzo wcześnie – często już o 6:30 lub 7:00 rano, a zamkną dopiero o 22:00. Pamiętaj jednak, że dokładny czas pracy może się minimalnie różnić w zależności od lokalizacji – markety mieszczące się w mniejszych galeriach handlowych bywają czynne na przykład od 9:00 do 21:00. Warto rzucić okiem na aplikację sklepu przed wyjściem, by mieć stuprocentową pewność.

36

Jak uniknąć tłumów w środku majówki? Praktyczny trik

Choć sklepy będą działać normalnie, sobota 2 maja to niezwykle specyficzny dzień w kalendarzu. Ponieważ zarówno w piątek (1 maja), jak i w niedzielę (3 maja) duże obiekty handlowe będą zamknięte, to właśnie sobota stanie się jedynym i bardzo obleganym "oknem zakupowym" dla tysięcy osób pragnących uzupełnić zapasy.

Jeśli chcesz zaoszczędzić czas i nerwy, zrezygnuj z wizyty w hipermarkecie w godzinach szczytu, czyli między 10:00 a 14:00. Najlepiej wybrać się na zakupy z samego rana, tuż po otwarciu, lub późnym wieczorem, tuż przed 20:00. Dzięki temu sprytnemu posunięciu błyskawicznie ominiesz korki na parkingu, unikniesz długich kolejek do kas i bez problemu zdobędziesz wszystko, co jest potrzebne do kontynuowania beztroskiego relaksu.

