Oprocentowanie lokat będzie spadać w najbliższych miesiącach

Według portalu lokatę w Nowy Banku na 7 procent można założyć jedynie maksymalnie do 10 tys. zł.

Jak czytamy "wiceliderem tabeli został w styczniu Toyota Bank. Miesięczna Lokata Plus jest objęta oprocentowaniem w wysokości 5,80 proc. rocznie. Na jednej lokacie można przechowywać do 100 tys. zł. Warunek dodatkowy uprawniający do skorzystania z tej oferty to posiadanie konta osobistego z oferty banku"- stwierdza bankier.pl.

Dalej portal wymienia wśród liderów także Bank Millennium, tam depozyt można założyć na 5,50 proc. rocznie. Jak informuje portal żeby otrzymać takie oprocentowanie lokaty należy posiadać konto osobiste oraz "… świętowanie urodzin nie wcześniej niż 30 dni przed planowanym otwarcie depozytu. Lokata jest dostępna wyłącznie w aplikacji mobilnej banku". Limit wpłaty na tę lokatę to 25 tys. zł. - informuje bnakier.pl.

Poziom oprocentowania depozytów związany jest z tym co dzieje się ze stopami procentowymi. Te od ponad roku są stałe, ale nie znaczy to, że rynek nie spekuluje na temat tego co stać się może w przyszłości. Musimy przy tym mieć świadomość, że jeśli RPP zdecyduje o obniżeniu kosztu pieniądza w Polsce, to spowoduje to zarówno spadek oprocentowania lokat jak i kredytów. Wiele wskazuje na to, że w kolejnych miesiącach będzie o wysokie oprocentowanie lokat co raz trudniej. Problemem mogą być nawet lokaty oprocentowane na 5 proc., a średnie oprocentowanie może spaść do ok. 3 proc. Jak zwraca uwagę Rankomat.pl, że już w listopadzie 2024 roku średnie oprocentowanie lokat wynosiło 3,96 proc.