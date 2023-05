Darmowe autostrady wcale nie takie darmowe? Gigantyczny cios dla budżetu państwa

"Jest kwestia, trochę mniejszej wagi, ale dla bardzo wielu ludzi dolegliwa, dla właścicieli samochodów, którzy jeżdżą po autostradach i drogach szybkiego ruchu. Jeżeli chodzi o opłaty państwowe to, jeśli tylko uda się uchwalić w odpowiednim czasie ustawy, to w najkrótszym możliwie okresie my to zniesiemy” – zapowiedział w niedzielę lider PiS. "Te sytuacje, gdzie autostrady są prywatne, albo są w jakiejś dzierżawie, takie wypadki też istnieją, tam obiecujemy, że w ciągu kolejnego roku to załatwimy" – dodał w niedzielę prezes Prawa i Sprawiedliwości.

– Gdy zapoznamy się ze szczegółami rozwiązania, będziemy w stanie wypowiedzieć się o skutkach – odpowiada "Rzeczpospolitej" spółka Gdańsk Transport Company, zarządzająca trasą A1 pomiędzy Toruniem a Gdańskiem. Już w lutym 2022 r. „Puls Biznesu” informował natomiast o planach Sebastiana Kulczyka sprzedaży akcji spółek AWSA, AWSA II i Autostrada Eksploatacja. Wówczas wartość potencjalnej transakcji szacowano nawet na 4 mld zł! – Niezależnie od formy wykupu czy wywłaszczenia koncesjonariuszy należy spodziewać się, że budżet lub KFD zostaną obciążone kwotą kilkunastu miliardów złotych w przypadku samej A2. Taki wydatek nie ma odzwierciedlenia w finansach państwa – mówi w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Michał Beim, ekspert Instytutu Sobieskiego.

Tymczasem projekt nowelizacji ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym trafił już do Sejmu. Jak podano w projekcie ustawa ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

