Kto może skorzystać z darmowych badań NFZ?

Podstawowa zasada jest prosta: każda osoba objęta ubezpieczeniem zdrowotnym ma prawo do diagnostyki finansowanej ze składek. Mimo to wielu z nas idzie do laboratorium i płaci za badania, które moglibyśmy mieć za darmo. Dzieje się tak często z niewiedzy albo z obawy, że na wizytę czy samo badanie w ramach NFZ będziemy czekać miesiącami. Czasem też zakładamy, że lekarz i tak nie da nam skierowania. Warto jednak znać swoje prawa, bo lista uprawnionych jest naprawdę długa.

Z bezpłatnych świadczeń medycznych mogą korzystać nie tylko pracownicy na etacie. Prawo to przysługuje również osobom na umowach zlecenia, przedsiębiorcom, emerytom, rencistom, studentom, a także rolnikom ubezpieczonym w KRUS czy bezrobotnym zarejestrowanym w urzędzie pracy. Co ważne, do ubezpieczenia można zgłosić także członków rodziny.

Są też sytuacje wyjątkowe. Przepisy jasno wskazują, że z darmowej opieki zdrowotnej, w tym z niezbędnych badań, mogą korzystać także osoby nieubezpieczone. Dotyczy to w szczególności:

kobiet w ciąży i w okresie połogu (do 6 tygodni po porodzie),

dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,

osób w stanie nagłego zagrożenia życia.

Jakie badania laboratoryjne zleci lekarz rodzinny na NFZ?

Wielu pacjentów jest przekonanych, że lekarz rodzinny może zlecić tylko podstawową morfologię i badanie moczu. To nieprawda. Lista darmowych badań laboratoryjnych na NFZ w 2026 roku obejmuje ponad 100 różnych testów zlecanych przez lekarza POZ. Katalog ten jest regularnie poszerzany, a znajdują się w nim zarówno badania podstawowe, jak i specjalistyczne, które pozwalają na wczesne wykrycie wielu poważnych chorób.

Oto, jakie badania laboratoryjne może zlecić twój lekarz rodzinny bezpłatnie w ramach ubezpieczenia:

Podstawowa diagnostyka krwi i moczu: morfologia krwi z rozmazem, OB, CRP (białko ostrej fazy), badanie ogólne moczu oraz posiew moczu z antybiogramem.

morfologia krwi z rozmazem, OB, CRP (białko ostrej fazy), badanie ogólne moczu oraz posiew moczu z antybiogramem. Diagnostyka cukrzycy i anemii: glukoza na czczo, test obciążenia glukozą (krzywa cukrowa), hemoglobina glikowana (HbA1c), a także poziom witaminy B12, kwasu foliowego, żelaza i ferrytyny.

glukoza na czczo, test obciążenia glukozą (krzywa cukrowa), hemoglobina glikowana (HbA1c), a także poziom witaminy B12, kwasu foliowego, żelaza i ferrytyny. Ocena pracy narządów: próby wątrobowe (ALT, AST, GGTP), lipidogram (cholesterol całkowity, HDL, LDL, trójglicerydy), kreatynina, mocznik, kwas moczowy (ocena pracy nerek) oraz elektrolity (sód, potas, magnez).

próby wątrobowe (ALT, AST, GGTP), lipidogram (cholesterol całkowity, HDL, LDL, trójglicerydy), kreatynina, mocznik, kwas moczowy (ocena pracy nerek) oraz elektrolity (sód, potas, magnez). Badania hormonalne: TSH, FT3 i FT4 (diagnostyka tarczycy), a także przeciwciała anty-TPO i anty-TG, prolaktyna, testosteron, estradiol i PSA (marker prostaty).

TSH, FT3 i FT4 (diagnostyka tarczycy), a także przeciwciała anty-TPO i anty-TG, prolaktyna, testosteron, estradiol i PSA (marker prostaty). Diagnostyka infekcji i chorób zakaźnych: szybkie testy antygenowe (grypa, RSV, COVID-19), test w kierunku HIV (w koszyku POZ od maja 2025), anty-HCV (wirusowe zapalenie wątroby typu C), HBsAg (WZW B), VDRL (kiła), a także badania w kierunku toksoplazmozy i różyczki.

Lekarz rodzinny może też skierować na badanie kału na krew utajoną i pasożyty czy testy w kierunku zakażenia bakterią Helicobacter pylori.

USG, tomografia, kolonoskopia. Jakie badania obrazowe są za darmo?

Diagnostyka to nie tylko pobieranie krwi. Często kluczowe dla postawienia diagnozy są badania obrazowe, które kojarzą się z wysokimi kosztami i długim oczekiwaniem. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że na większość z nich można dostać skierowanie od lekarza i wykonać je bezpłatnie. Poza testami z krwi, darmowe badania NFZ obejmują również szeroki wachlarz badań obrazowych, na które skierowanie może wystawić zarówno lekarz rodzinny, jak i specjalista.

Lista refundowanych badań obrazowych i czynnościowych jest naprawdę długa. Forsal.pl informuje, że w ramach ubezpieczenia zdrowotnego pacjent może liczyć na:

Badania endoskopowe: kolonoskopię i gastroskopię.

kolonoskopię i gastroskopię. Diagnostykę piersi: mammografię (od 1 stycznia 2026 r. obowiązuje centralna e-rejestracja dla kobiet po 45. roku życia) oraz USG piersi.

mammografię (od 1 stycznia 2026 r. obowiązuje centralna e-rejestracja dla kobiet po 45. roku życia) oraz USG piersi. Szeroki zakres badań USG: jamy brzusznej i układu moczowego, tarczycy, węzłów chłonnych, gruczołu krokowego, a także USG transwaginalne i USG Doppler (badanie przepływu krwi w żyłach i tętnicach).

jamy brzusznej i układu moczowego, tarczycy, węzłów chłonnych, gruczołu krokowego, a także USG transwaginalne i USG Doppler (badanie przepływu krwi w żyłach i tętnicach). Badania radiologiczne (RTG): klatki piersiowej, czaszki, zatok, miednicy oraz kończyn.

klatki piersiowej, czaszki, zatok, miednicy oraz kończyn. Zaawansowaną diagnostykę kardiologiczną: echo serca (echokardiografia), EKG spoczynkowe i wysiłkowe, a także Holter EKG (24-godzinny zapis pracy serca) i Holter ciśnieniowy (ABPM).

echo serca (echokardiografia), EKG spoczynkowe i wysiłkowe, a także Holter EKG (24-godzinny zapis pracy serca) i Holter ciśnieniowy (ABPM). Tomografię komputerową (TK): np. TK tętnic wieńcowych czy niskodawkową tomografię w ramach programu wczesnego wykrywania raka płuca.

Warto pamiętać, że na te badania (poza wyjątkami w programach profilaktycznych) potrzebne jest skierowanie od lekarza.

Jakie badania na NFZ zrobisz bez skierowania?

Część pacjentów rezygnuje z diagnostyki na NFZ, bo jest przekonana, że do każdego badania potrzebne jest skierowanie od lekarza. To kolejny mit, który warto obalić. Owszem, na większość specjalistycznych badań skierowanie jest niezbędne, ale istnieje furtka w postaci programów profilaktycznych, które pozwalają ominąć ten wymóg. W ramach programów profilaktycznych, darmowe badania NFZ można wykonać nawet bez skierowania od lekarza rodzinnego.

Świetnym przykładem jest badanie, o którym mało kto słyszał, a które może uratować życie – oznaczenie poziomu lipoproteiny A. Jej stężenie jest uwarunkowane genetycznie i niemal stałe przez całe życie, a pozwala precyzyjnie oszacować ryzyko zawału serca czy udaru mózgu. Lekarze rodzinni rzadko kierują na to badanie w ramach standardowej wizyty. Jest ono jednak dostępne w ramach programu "Moje Zdrowie". Wykonanie go prywatnie to koszt około 70 zł. W programie – jest całkowicie za darmo.

Jakie jeszcze badania można wykonać bez skierowania w ramach programów przesiewowych?

Kolonoskopia przesiewowa – dla osób w określonych grupach wiekowych, kluczowa w profilaktyce raka jelita grubego.

– dla osób w określonych grupach wiekowych, kluczowa w profilaktyce raka jelita grubego. Mammografia – dla kobiet po 45. roku życia (od 2026 r. działa centralna e-rejestracja, co jeszcze bardziej ułatwia zapisy).

– dla kobiet po 45. roku życia (od 2026 r. działa centralna e-rejestracja, co jeszcze bardziej ułatwia zapisy). Test HPV HR – nowoczesne badanie w kierunku wirusa brodawczaka ludzkiego, które zastępuje tradycyjną cytologię w profilaktyce raka szyjki macicy.

Zanim więc zdecydujesz się zapłacić za badanie z własnej kieszeni, sprawdź, czy nie kwalifikujesz się do jednego z programów profilaktycznych. To nie tylko oszczędność pieniędzy, ale często także czasu.

Laury Biznesu 2026 - Aleś Bialacki