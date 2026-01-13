Analityka danych gospodarczych wskazuje, że trendy rynkowe takie jak inflacja i wzrost płac bezpośrednio kształtują ostateczną wysokość świadczenia

Uwzględnienie dodatku w domowym budżecie to skuteczna optymalizacja podatkowa, ponieważ świadczenie jest w całości zwolnione z podatku dochodowego

Analiza procedur ZUS ujawnia, w jakich sytuacjach automatyczna wypłata dodatku jest wstrzymywana, co wpływa na zarządzanie ryzykiem w planowaniu domowych finansów

Optymalizacja procesów w ZUS sprawia, że osoby po 75 roku życia otrzymują wsparcie automatycznie, co znacząco poprawia ich płynność finansową bez zbędnych formalności

Eksperci systemu ubezpieczeń społecznych wskazują, dlaczego wybór między dodatkiem z ZUS a zasiłkiem z gminy ma kluczowe znaczenie dla długoterminowej strategii finansowej seniora

Podwyżka pewna, kwota nie. Od czego zależy dodatek w 2026 roku?

Od 1 marca 2025 roku dodatek pielęgnacyjny wynosi 348,22 zł miesięcznie i ta kwota będzie obowiązywać do końca lutego 2026 roku. Jest to efekt corocznej waloryzacji, czyli mechanizmu, który ma na celu dostosowanie wysokości świadczenia do rosnących kosztów życia. Dla porównania, w 2024 roku było to 330,07 zł, a w 2023 roku 294,39 zł. Zgodnie z wstępnymi założeniami rządu, od marca 2026 roku świadczenie ma wzrosnąć o 4,88%, co przełożyłoby się na kwotę około 365,28 zł miesięcznie. Należy jednak pamiętać, że jest to jedynie prognoza, a ostateczna podwyżka może się od niej różnić.

Ostateczna wysokość podwyżki pozostaje niewiadomą aż do lutego 2026 roku, kiedy to Prezes ZUS ogłosi oficjalny wskaźnik. Dlaczego tak późno? Ponieważ wskaźnik ten jest obliczany na podstawie twardych danych gospodarczych z całego 2025 roku. Pod uwagę brane są dwa kluczowe czynniki: inflacja odczuwalna przez emerytów i rencistów oraz 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Innymi słowy, ostateczna kwota zależy od tego, jak bardzo wzrosły ceny i płace w poprzednim roku. Taka niepewność do ostatniej chwili utrudnia seniorom precyzyjne planowanie domowego budżetu, zwłaszcza gdy dodatek stanowi ważne wsparcie w ich miesięcznych dochodach.

Automatycznie po 75. urodzinach? Nie zawsze. Sprawdź, kto i na jakich zasadach otrzyma wsparcie

Droga do uzyskania dodatku pielęgnacyjnego zależy od wieku. Seniorzy, którzy ukończyli 75 lat, nie muszą robić nic, ponieważ ZUS przyznaje im świadczenie automatycznie. Ta uproszczona procedura dotyczy zdecydowanej większości uprawnionych, bo aż około 70% z 1,5 miliona osób pobierających to wsparcie w Polsce. Z kolei osoby młodsze, które również potrzebują pomocy, muszą złożyć wniosek. Kluczowym dokumentem jest tu orzeczenie lekarza orzecznika ZUS na druku OL-9, które potwierdza całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji. Warto jednak wiedzieć o ważnym wyjątku: dodatek nie jest wypłacany osobom, które przebywają w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym dłużej niż dwa tygodnie w danym miesiącu.

Dodatek pielęgnacyjny ma dwie istotne zalety finansowe. Po pierwsze, cała kwota trafia do portfela seniora, ponieważ jest zwolniona z podatku dochodowego. Po drugie, pieniądze te są chronione przed zajęciem komorniczym. Należy przy tym odróżnić dodatek pielęgnacyjny z ZUS od zasiłku pielęgnacyjnego, wypłacanego przez gminy. Zasiłek nie jest co roku waloryzowany, a co najważniejsze, osoba uprawniona do obu form wsparcia musi wybrać tylko jedną z nich. Istnieje również specjalna, wyższa wersja dodatku dla inwalidów wojennych uznanych za całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji, która obecnie wynosi 522,33 zł miesięcznie.

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, Karpacz 2025