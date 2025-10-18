Pracownicy przy komputerach mają prawo do 5-minutowej przerwy po każdej godzinie pracy przy monitorze ekranowym

Osoby z niepełnosprawnością mogą korzystać z dodatkowej 15-minutowej przerwy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek

Karmiące piersią pracownice zyskują nawet dwie półgodzinne przerwy dziennie, a przy karmieniu bliźniąt – dwie przerwy po 45 minut

Wszystkie dodatkowe przerwy są wliczane do czasu pracy i pracodawca nie może ich odmówić

Podstawowe przerwy w pracy – co gwarantuje Kodeks pracy

Kodeks pracy jasno określa minimalne standardy dotyczące przerw w czasie pracy. Zgodnie z art. 134, pracownik zatrudniony na co najmniej 6 godzin ma prawo do 15-minutowej przerwy. To jednak dopiero początek – przy dłuższym wymiarze czasu pracy przysługują kolejne przerwy.

Jeśli dzień pracy przekracza 9 godzin, pracownik może liczyć na dodatkowe 15 minut odpoczynku. Przy szczególnie długim dniu roboczym, przekraczającym 16 godzin, pracownikowi przysługuje kolejna, trzecia przerwa o takiej samej długości. Te podstawowe przerwy zna większość zatrudnionych, jednak Kodeks pracy przewiduje również szereg innych, mniej popularnych uprawnień.

Przerwy dla pracowników przy monitorach ekranowych – 5 minut co godzinę

Osoby pracujące przy komputerach mają szczególne uprawnienie, o którym wielu nie wie. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe gwarantuje dodatkowe przerwy w pracy przy ekranie.

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom jedną z dwóch opcji: przemienną pracę przy monitorze z innymi rodzajami prac nieobciążających wzroku lub co najmniej 5-minutową przerwę po każdej godzinie pracy przy komputerze. Co istotne, ta przerwa jest wliczana do czasu pracy, co oznacza, że nie wydłuża ona dnia roboczego.

W praktyce oznacza to, że osoba pracująca 8 godzin przy monitorze może zyskać nawet 40 minut płatnych przerw dziennie. To znaczące udogodnienie, które ma chronić wzrok i układ mięśniowo-szkieletowy pracowników biurowych.

Dodatkowa przerwa dla osób z niepełnosprawnością

Pracownicy z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mają prawo do dodatkowej 15-minutowej przerwy w pracy. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tę przerwę można wykorzystać na gimnastykę usprawniającą lub po prostu na wypoczynek.

Ta dodatkowa przerwa w pracy również jest wliczana do czasu pracy i przysługuje niezależnie od standardowej przerwy przewidzianej w Kodeksie pracy. Pracodawca nie ma prawa odmówić tego uprawnienia pracownikowi posiadającemu orzeczenie o niepełnosprawności.

Przerwy dla karmiących piersią – nawet 45 minut dwa razy dziennie

Pracownice karmiące dzieci piersią mają szczególnie korzystne regulacje dotyczące przerw w pracy. Kodeks pracy przewiduje dla nich:

Przy pracy trwającej co najmniej 6 godzin dziennie – dwie półgodzinne przerwy na karmienie . Karmiąca więcej niż jedno dziecko pracownica otrzymuje dwie przerwy po 45 minut każda.

. Karmiąca więcej niż jedno dziecko pracownica otrzymuje dwie przerwy po 45 minut każda. Przy pracy od 4 do 6 godzin dziennie – jedna półgodzinna przerwa na karmienie.

Przy pracy poniżej 4 godzin – przerwa na karmienie nie przysługuje.

Na wniosek pracownicy przysługujące przerwy mogą być udzielane łącznie. W praktyce oznacza to, że kobieta karmiąca bliźnięta, pracująca na pełny etat, może zyskać dodatkowe 90 minut przerwy dziennie. Wszystkie te przerwy są wliczane do czasu pracy i w pełni płatne.

Pracodawca nie może odmówić dodatkowych przerw

Kluczową kwestią jest fakt, że wszystkie wymienione dodatkowe przerwy w pracy mają charakter obligatoryjny. Pracodawca nie może odmówić ich udzielenia pracownikom spełniającym określone kryteria. Każda z tych przerw jest prawem pracownika wynikającym z przepisów prawa pracy.

Warto o nich wiedzieć i egzekwować swoje uprawnienia. Przerwy te służą nie tylko regeneracji, ale przede wszystkim ochronie zdrowia pracowników. Ich wykorzystanie przekłada się na lepszą efektywność pracy i samopoczucie w ciągu dnia roboczego.

