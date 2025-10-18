Dodatkowe przerwy w pracy, o których mało kto wie. Zyskaj nawet 45 minut dziennie!

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Marta Kowalska
2025-10-18 16:02

Większość pracowników zna standardową 15-minutową przerwę przysługującą przy 6-godzinnym dniu pracy. Jednak Kodeks pracy przewiduje szereg dodatkowych przerw, z których korzysta zaledwie niewielka część uprawnionych osób. Sprawdź, czy należą Ci się dodatkowe minuty odpoczynku w ciągu dnia roboczego i jak z nich skorzystać.

Uśmiechnięty mężczyzna w garniturze medytuje przy biurku z zamkniętymi oczami i dłońmi ułożonymi w mudrę, symbolizując relaks i dodatkowe przerwy w pracy. O tym, jak zyskać nawet 45 minut dziennie, przeczytasz na portalu Super Biznes.

i

Uśmiechnięty mężczyzna w garniturze medytuje przy biurku z zamkniętymi oczami i dłońmi ułożonymi w mudrę, symbolizując relaks i dodatkowe przerwy w pracy. O tym, jak zyskać nawet 45 minut dziennie, przeczytasz na portalu Super Biznes.
  • Pracownicy przy komputerach mają prawo do 5-minutowej przerwy po każdej godzinie pracy przy monitorze ekranowym
  • Osoby z niepełnosprawnością mogą korzystać z dodatkowej 15-minutowej przerwy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek
  • Karmiące piersią pracownice zyskują nawet dwie półgodzinne przerwy dziennie, a przy karmieniu bliźniąt – dwie przerwy po 45 minut
  • Wszystkie dodatkowe przerwy są wliczane do czasu pracy i pracodawca nie może ich odmówić
Super Biznes SE Google News

Podstawowe przerwy w pracy – co gwarantuje Kodeks pracy

Kodeks pracy jasno określa minimalne standardy dotyczące przerw w czasie pracy. Zgodnie z art. 134, pracownik zatrudniony na co najmniej 6 godzin ma prawo do 15-minutowej przerwy. To jednak dopiero początek – przy dłuższym wymiarze czasu pracy przysługują kolejne przerwy.

Jeśli dzień pracy przekracza 9 godzin, pracownik może liczyć na dodatkowe 15 minut odpoczynku. Przy szczególnie długim dniu roboczym, przekraczającym 16 godzin, pracownikowi przysługuje kolejna, trzecia przerwa o takiej samej długości. Te podstawowe przerwy zna większość zatrudnionych, jednak Kodeks pracy przewiduje również szereg innych, mniej popularnych uprawnień.

Przerwy dla pracowników przy monitorach ekranowych – 5 minut co godzinę

Osoby pracujące przy komputerach mają szczególne uprawnienie, o którym wielu nie wie. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe gwarantuje dodatkowe przerwy w pracy przy ekranie.

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom jedną z dwóch opcji: przemienną pracę przy monitorze z innymi rodzajami prac nieobciążających wzroku lub co najmniej 5-minutową przerwę po każdej godzinie pracy przy komputerze. Co istotne, ta przerwa jest wliczana do czasu pracy, co oznacza, że nie wydłuża ona dnia roboczego.

W praktyce oznacza to, że osoba pracująca 8 godzin przy monitorze może zyskać nawet 40 minut płatnych przerw dziennie. To znaczące udogodnienie, które ma chronić wzrok i układ mięśniowo-szkieletowy pracowników biurowych.

Polecany artykuł:

Aż 3 miesiące płatnego urlopu co 7 lat. Szokująca zmiana w pracy w Polsce

Dodatkowa przerwa dla osób z niepełnosprawnością

Pracownicy z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mają prawo do dodatkowej 15-minutowej przerwy w pracy. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tę przerwę można wykorzystać na gimnastykę usprawniającą lub po prostu na wypoczynek.

Ta dodatkowa przerwa w pracy również jest wliczana do czasu pracy i przysługuje niezależnie od standardowej przerwy przewidzianej w Kodeksie pracy. Pracodawca nie ma prawa odmówić tego uprawnienia pracownikowi posiadającemu orzeczenie o niepełnosprawności.

Przerwy dla karmiących piersią – nawet 45 minut dwa razy dziennie

Pracownice karmiące dzieci piersią mają szczególnie korzystne regulacje dotyczące przerw w pracy. Kodeks pracy przewiduje dla nich:

  • Przy pracy trwającej co najmniej 6 godzin dziennie – dwie półgodzinne przerwy na karmienie. Karmiąca więcej niż jedno dziecko pracownica otrzymuje dwie przerwy po 45 minut każda.
  • Przy pracy od 4 do 6 godzin dziennie – jedna półgodzinna przerwa na karmienie.
  • Przy pracy poniżej 4 godzin – przerwa na karmienie nie przysługuje.

Na wniosek pracownicy przysługujące przerwy mogą być udzielane łącznie. W praktyce oznacza to, że kobieta karmiąca bliźnięta, pracująca na pełny etat, może zyskać dodatkowe 90 minut przerwy dziennie. Wszystkie te przerwy są wliczane do czasu pracy i w pełni płatne.

Pracodawca nie może odmówić dodatkowych przerw

Kluczową kwestią jest fakt, że wszystkie wymienione dodatkowe przerwy w pracy mają charakter obligatoryjny. Pracodawca nie może odmówić ich udzielenia pracownikom spełniającym określone kryteria. Każda z tych przerw jest prawem pracownika wynikającym z przepisów prawa pracy.

Warto o nich wiedzieć i egzekwować swoje uprawnienia. Przerwy te służą nie tylko regeneracji, ale przede wszystkim ochronie zdrowia pracowników. Ich wykorzystanie przekłada się na lepszą efektywność pracy i samopoczucie w ciągu dnia roboczego.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej - Karpacz 2025
Rejestracja w urzędzie pracy - mówi Ewa Rycerska
Mediateka.pl
QUIZ PRL. Tak pracowano w PRL
Pytanie 1 z 16
Ten popularny w Polsce kobiecy zawód już nie istnieje. Chodzi o:
QUIZ PRL. Tak pracowano w Polsce Ludowej
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PRAWO PRACY
PRZERWY W PRACY