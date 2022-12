Czy za święto w niedzielę należy się dzień wolny? Wyjaśniamy, co z 25 grudnia i 1 stycznia

Wolne za święto w niedzielę 2022. Czy za Boże Narodzenie i Nowy Rok należy się dzień wolny?

W tym roku Boże Narodzenie (25 grudnia 2022 ) oraz Nowy Rok (1 stycznia 2023) obchodzimy w niedzielę. Niestety, z tytułu zdublowania wolnego, czyli i wolnej niedzieli i dnia świątecznego, zgodnie z Kodeksem pracy pracownikom nie przysługuje dodatkowy dzień wolny.

Za dzień ustawowo wolny od pracy przysługuje urlop w innym terminie (zakładając, że pracownik jest zatrudniony w ramach umowy o pracę). Zgodnie z zapisami Kodeksu pracy, które mówią, iż „każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin” (art. 130 § 2 KP).

Z przepisów wynika natomiast, że pracownikowi przysługuje dzień wolny za święto, które przypada w sobotę (lub innym dniu wolnym wynikającym z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy). W 2022 roku taka sytuacja miała miejsce 1 stycznia, kiedy to pracownikom przysługiwał dzień wolny za Nowy Rok.

Praca w święto przypadające w niedzielę. Czy należy się dodatkowy dzień wolny?

Szczególne zasady dotyczące święta przypadającego w niedzielę odnoszą się jedynie do sytuacji świadczenia pracy w taki dzień. Zgodnie z art. 15111 § 4 KP, do pracy w święto przypadające w niedzielę stosuje się przepisy dotyczące pracy w niedzielę. Jeżeli więc pracownik będzie wykonywał pracę 25 grudnia 2022 r. lub 1 stycznia 2023 wówczas będzie mu przysługiwał dzień wolny w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli. W braku możliwości wykorzystania wolnego w tym terminie, pracownik ma prawo do wolnego do końca okresu rozliczeniowego, a jeśli też nie byłoby to możliwe – dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100 proc. za każdą godzinę pracy w święto.

