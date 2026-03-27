Od lata 2026 roku na amerykańskich banknotach, w tym na studolarówkach, pojawi się podpis Donalda Trumpa obok podpisu sekretarza skarbu Scotta Bessenta.

Jest to historyczna zmiana, gdyż po raz pierwszy na dolarach znajdzie się podpis urzędującego prezydenta, a tradycja umieszczania podpisu skarbnika państwa, trwająca od 1861 roku, zostanie zakończona.

Oficjalnie zmiana ma upamiętnić 250. rocznicę niepodległości USA, a Scott Bessent określił ją jako "historyczną emisję" uhonorowującą kraj i prezydenta.

Historyczna zmiana na amerykańskich banknotach

To wiadomość, która zaskoczyła wielu obserwatorów. Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych poinformował, że na amerykańskich banknotach pojawi się podpis urzędującego prezydenta Donalda Trumpa. Znajdzie się on tuż obok podpisu sekretarza skarbu USA Scotta Bessenta. To absolutny precedens. Nigdy wcześniej w historii Stanów Zjednoczonych na federalnej walucie nie widniała sygnatura głowy państwa.

Zmiana oznacza jednocześnie koniec pewnej epoki. Z banknotów zniknie bowiem podpis skarbnika państwa, który był na nich umieszczany nieprzerwanie od 1861 roku.

Na razie nie jest do końca jasne, czy podpis prezydenta Donalda Trumpa pojawi się na wszystkich nominałach. Agencja Reutera podaje, że na pewno zobaczymy go na banknotach studolarowych. Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że od tego lata na banknotach pojawi się dolar z podpisem Trumpa, co jest wydarzeniem bezprecedensowym w historii kraju.

Dlaczego podpis Donalda Trumpa znajdzie się na dolarach?

Oficjalnie decyzja ma charakter symboliczny i pamiątkowy. Jak tłumaczą urzędnicy, to sposób na uczczenie zbliżającej się 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. W komunikacie podkreślono historyczny wymiar tej emisji.

Nie ma lepszego sposobu, by uhonorować historyczne osiągnięcia naszego wielkiego kraju i prezydenta Donalda J. Trumpa niż banknoty dolarowe z jego nazwiskiem. To historyczna emisja i właściwy moment na nią przypada przy okazji 250. rocznicy – oświadczył sekretarz skarbu Scott Bessent.Decyzja ta oznacza zerwanie z tradycją sięgającą czasów wojny secesyjnej. Ostatnią osobą pełniącą funkcję skarbnika, której podpis widnieje na drukowanych obecnie banknotach, jest Lynn Malerba. To właśnie ona zamyka listę skarbników, których sygnatury przez ponad 160 lat były nieodłącznym elementem amerykańskiej waluty. Oficjalnym powodem wprowadzenia nowych banknotów dolarowych jest chęć upamiętnienia 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych.

