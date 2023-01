i Autor: Pixabay

Dopłaty do rachunków za ogrzewanie. Kto dostanie i kiedy zacznie obowiązywać?

Wprowadzenie nowego mechanizmu ograniczającego do 40 proc. podwyżki cen dla odbiorców ciepła sieciowego przewiduje rządowy projekt nowelizacji ustawy o wsparciu odbiorców ciepła, skierowany w piątek do Sejmu. Dodatkowy koszt określono na 4,5 mld zł w 2023 r. W piątek na stronie Sejmu pojawiła się informacja o wpłynięciu do izby rządowego projektu noweli ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw.