Drastyczny wzrost cen mieszkań. Nie tylko w największych miastach

Ceny mieszkań coraz bardzie szokują

Według danych portalu RynekPierwotny.pl program Bezpieczny kredyt 2 proc. praktycznie wyczyścił ofertę deweloperów z najtańszych mieszkań. Mała podaż przy jednoczesnym dużym popycie napędza ogromny wzrost cen. Analitycy od dawna zwracają uwagę, że wszystkie programy rządowe na przestrzeni lat wspierają głównie popyt. Tymczasem brakuje działań ułatwiających zwiekszenie podaży.

"Rozwiązań trzeba szukać po stronie podażowej, buduje się całkiem sporo, ale trzeba raczej zwiększyć dostępność gruntów, materiałów. To co najbardziej wypacza od strony popytowej to te rządowe programy Ten popyt jest dużo wyższy niż byłby bez tych programów, a to z kolei wpłynęłoby korzystniej na ceny dla klientów"-uważa Marcin Iwuć, specjalista w dziedzinie finansów osobistych.

Andrzej Prajsnar, analityk portalu Rynek Pierwotny, ocenia, że kwartalna dynamika cen w transakcyjnych na rynku pierwotnym w wielu miastach wręcz przyśpieszyła w IV kwartale 2023 r. Na przykład w Bydgoszczy i Krakowie wzrosła aż do 11 proc., niewiele niższa jest w Białymstoku (10 proc. w porównaniu do stabilnych cen w III kwartale). W Lublinie kwartalna dynamika wzrosła do 9 proc., a w Rzeszowie do 8 proc. Wysoka była także we Wrocławiu i Warszawie (odpowiednio 7 proc. i 6 proc.). Ceny spadły w niewielu miastach, m.in. Szczecinie i Kielcach (po 3 proc.) i Gdyni (1 proc.) - podaje ekspert rynekpierwotny.pl.

NBP w swoim raporcie informuje, że "w grupie siedmiu największych miast (Gdańsk, Gdynia, Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław) średnia cena ofertowa na rynku pierwotnym wyniosła 13 559 zł, czyli urosła przez trzy miesiące o 4,6 proc., a rok do roku o 16 proc. Na rynku wtórnym było to 13 643 zł, co oznacza kwartalny wzrost aż o 8,2 proc., a w skali roku o 18,7 proc.".

Jak czytamy w opracowaniu banku centralnego, w omawianej grupie dziesięciu miastach na rynku pierwotnym wyniosły średnio 9 532 zł, czyli urosły o 4,9 proc. wobec III kwartału 2023 r. i o 8,3 proc. w ujęciu rok do roku. Z kolei na rynku wtórnym średnia cena transakcyjna zwiększyła się odpowiednio o 2,9 proc. i 8,5 proc., do 7 745 zł.

Według NBP średnia cena ofertowa mieszkań w dziesięciu dużych miastach w Polsce (Białystok, Bydgoszcz, Katowice, Kielce, Lublin, Olsztyn, Opole, Rzeszów, Szczecin, Zielona Góra) na rynku pierwotnym po raz pierwszy w historii przekroczyła 10 tys. zł za metr kwadratowy: w IV kwartale 2023 r. było to 10 232 zł, co oznacza wzrost o 3,1 proc. kwartalnie i 10,3 proc. rok do roku. Na rynku wtórnym średnia cena ofertowa urosła o 4,7 proc. kwartalnie i 10,9 proc. w skali roku, do 8 589 zł.

Pieniądze to nie wszystko: Leszek Balcerowicz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

QUIZ PRL. Dokończ słowa hitów z seriali PRL Pytanie 1 z 10 Dokończ słowa hitu Gintrowskiego skomponowanego do serialu „Zmiennicy”: Serpentyny I pobocza wyczuwamy/ Raz na ziemi raz pod ziemią drogi kręte/ Radio taxi proszę czekać zaczekamy… Coś się musi coś się musi/ wreszcie zrobić z tym zamętem Coś być musi coś być musi/ Do cholery za zakrętem Zaczekamy, zrozumiemy, dojedziemy Dalej