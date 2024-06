Słodycze w promocji Lidla

Przez cały tydzień, w sklepach Lidl mamy promocję dla fanów klasyki wśród słodyczy, czyli czekolady Fin Carre, z całymi orzechami laskowymi lub migdałami. Przy zakupie dwóch sztuk – trzecią tabliczkę dostaniemy gratis (cena poza promocją: 5,99 zł/100 g/1 opak.). Użytkownicy aplikacji Lidl Plus, za czekoladki z koniakiem Alte Excellenz zapłacą 4,69 zł/250 g/1 opak. To doskonała okazja, by zaopatrzyć się w ulubione słodkości i podzielić się nimi z tatą! W promocji pojawiły się również Zefir Bubble (7,99 zł/270 g/1 opak.), czekolada Mr. Beast (12,99 zł/60g/1 opak.), czyli nowość na lidlowych półkach oraz Terry’s Chocolate Orange Milk (11,99 zł/157 g/1 opak.).

Zestaw kibica w Lidlu

W tym roku Dzień Ojca przypada na czas Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Od poniedziałku, 17 czerwca, w Lidlu obowiązuje promocja na wszystkie lody Bon Gelati (1 l), za które zapłacimy 35 proc. mniej przy zakupie dwóch sztuk. Co więcej, czterosztuk Coca-Cola kupimy w supercenie, za 27,40 zł/4 x 2 l, a to oznacza, że jedna butelka kosztuje tylko 6,85 zł. Na stole prawdziwego kibica nie może zabraknąć również klasyki – paluszki solone XXL Lajkonik (6,49 zł/300 g/1 opak.), krakersy mini Lajkonik (4,49 zł/100 g/1 opak.) czy chipsy Lays w supercenie za 7,69 zł/130 g/1 opak.

Gadżety dla majsterkowiczów

Jeśli wasz tata uwielbia przesiadywać w garażu i ma głowę pełną pomysłów, Lidl przygotował szeroką gamę narzędzi i akcesoriów od Parkside – wiernego towarzysza każdego majsterkowicza! Już od czwartku, 20 czerwca w ofercie sieci znajdziemy akumulatorową szlifierkę kątową, którą kupimy 30 zł taniej, z kuponem w aplikacji Lidl Plus za jedyne 119 zł/szt. Urządzenie jest stworzone do precyzyjnych cięć i szlifowania różnych materiałów, a w zestawie znajduje się tarcza do cięcia metalu, klucz montażowy i walizka. W ofercie dostępna będzie także akumulatorowa wiertarkowkrętarka 20 V do kupienia aż o 20 zł taniej za 79 zł/zestaw – w sam raz, jeśli tato ma w planach renowacje ulubionych mebli! Dodatkowo, każdy tata, który opiekuje się ogrodem, ucieszy się z wyjątkowo lekkiej (1,4 kg) akumulatorowej podkaszarki do trawy 20 V, za którą zapłacimy 20 zł taniej – 77,99 zł/szt.

