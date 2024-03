i Autor: Shutterstock(2)

ZUS

Dzisiaj ZUS jest zamknięty! Nie załatwisz żadnej sprawy. Co z wypłatą emerytur?

Na 29 marca 2024 roku przypada Wielki Piątek. Zgodnie z obowiązującym kalendarzem to dzień pracujący, choć coraz częściej pojawiają się postulaty, by był dniem wolnym. Choć ustawowo wciąż to dzień pracujący, to pracownicy ZUS tego dnia mają wolne. W piątek 29 marca 2024 roku nieczynna będzie nawet infolinia ZUS. Co z wypłatą emerytur?