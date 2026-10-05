Polska otrzymała kluczową decyzję środowiskową dla budowy morskiego terminala MOLF, niezbędnego do transportu ciężkich elementów dla pierwszej elektrowni jądrowej w Choczewie.

MOLF to ponad kilometrowy pomost, który umożliwi bezpieczny transport gigantycznych elementów, takich jak zbiorniki reaktorów, bezpośrednio na plac budowy elektrowni jądrowej.

To ważny krok w realizacji projektu elektrowni jądrowej, której pierwszy reaktor ma rozpocząć pracę już w 2036 roku, zapewniając Polsce stabilne źródło energii.

Decyzja środowiskowa szczegółowo określa warunki budowy i użytkowania MOLF, dbając o ochronę wód i siedlisk, a wkrótce złożone zostaną wnioski o kolejne pozwolenia na realizację tej strategicznej inwestycji.

Elementy polskiej elektrowni jądrowej przypłyną na plac budowy. Powstanie specjalny terminal

Budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej wchodzi w kolejną fazę. Urząd Morski w Gdyni poinformował o uzyskaniu decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, która stanowi zielone światło dla budowy morskiej infrastruktury rozładunkowej (MOLF). To jeden z najważniejszych kamieni milowych w przygotowaniach do głównej fazy projektu, otwierający drogę do kolejnych etapów administracyjnych. Bez tej zgody dalsze prace formalne byłyby zablokowane.

Decyzja środowiskowa określa szczegółowe warunki realizacji i przyszłego użytkowania obiektu, m.in. w zakresie ochrony siedlisk, wód, ograniczania hałasu oraz monitoringu wpływu inwestycji na brzeg morski. Dokument bazuje na szczegółowych analizach, w tym na opracowaniach hydrodynamicznych przygotowanych w 2025 r. przez Instytut Budownictwa Wodnego PAN, co gwarantuje, że inwestycja zostanie zrealizowana z poszanowaniem dla środowiska naturalnego.

Czym jest terminal MOLF i dlaczego jest tak ważny?

MOLF (Marine Off-loading Facility) to kluczowy element logistyczny dla całej budowy elektrowni. Jego głównym zadaniem jest umożliwienie dostarczenia na plac budowy największych i najcięższych komponentów siłowni, których transport drogą lądową jest niewykonalny. Chodzi o elementy wielkogabarytowe, takie jak ważące setki ton zbiorniki reaktorów czy potężne wytwornice pary.

Planowany terminal morski MOLF będzie stałym, ażurowym pomostem żelbetowym, posadowionym na stalowych palach, o łącznej długości około 1112 metrów, z czego blisko kilometr (970 m) znajdzie się w części morskiej. Infrastruktura obejmie nie tylko sam pomost, ale również stanowiska cumownicze, akwen manewrowy i tor podejściowy. Rozładunek będzie odbywał się przy użyciu specjalistycznych systemów lo-lo (za pomocą dźwigów) oraz ro-ro (samobieżne platformy zjeżdżające ze statku).

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