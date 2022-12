i Autor: Shutterstock, AP Putin, pole naftowe

Ropa z Rosji

Embargo na rosyjską ropę. Czy ceny na stacjach oszaleją?

W poniedziałek 5 grudnia wchodzi w życie unijne embargo na dostawy rosyjskiej ropy naftowej drogą morską. Jest to część szóstego pakietu sankcji ustalonego w czerwcu przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Jest szansa, że embargo zostanie rozszerzone, a UE do spółki z G7 wprowadzają limit na ceny benzyny. Jak wpłynie to na ceny benzyny na stacjach paliw?