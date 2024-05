i Autor: Wikipedia, Shutterstock

Tego jeszcze nie było

Emerytura minimalna w Polsce. 1000 euro dla każdego bez haczyków

Będzie minimalna emerytura taka sama w całej Unii Europejskiej? Paweł Kampa kandydat Nowej Lewicy do Parlamentu Europejskiego zaproponował wprowadzenie we wszystkich krajach członkowskich minimalnej emerytury wysokości 1000 euro. W Polsce to ok. 4300 zł.