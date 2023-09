Emerytury i pensje bez podatku. Tusk zapowiada rewolucję

W południe w Tarnowie rozpoczęła się konwencja Koalicji Obywatelskiej "100 konkretów na 100 dni", podczas której przedstawiane są najważniejsze kwestie, którymi miałby się zająć nowy rząd pod przewodnictwem szefa PO Donalda Tuska.

"Te 100 konkretów doprowadzi do tego, że ludzie w Polsce będą mieli więcej w kieszeni, będzie taniej w polskich sklepach i będzie lepiej w każdym polskim domu. (...) Mówimy tu o kwocie wolnej do podatku podniesionej do 60 tys. zł. Ten konkret, który przeprowadzimy w ciągu pierwszych 100 dni oznacza, że w Polsce każda emerytka, każdy emeryt, który ma emeryturę do 5 tys. zł nie będzie już płacił podatku dochodowego, a ci którzy mają emerytury wyższe zapłacą ten podatek, ale w o wiele mniejszej skali, wyraźnie niższy" - ogłosił Tusk

Jak podkreślił, "każdy pracujący, który zarabia do 6 tys. zł nie będzie już płacił podatku dochodowego". "A ten, kto zarabia powyżej 6 tys. zł będzie płacił wyraźnie niższy niż dzisiaj podatek od dochodów" - zadeklarował lider PO.

Tusk zapowiedział też, że jego rząd w ciągu pierwszych 100 dni wprowadzi przepis zgodnie, z którym za zwolnienie chorobowe od pierwszego dnia choroby pracownika zapłaci ZUS, a nie przedsiębiorca. "W ciągu pierwszych 100 dni wprowadzimy przepisy, które dadzą tak upragnione prawo do urlopu dla drobnego przedsiębiorcy czy samozatrudnionego. Kto prowadzi drobną firmą też ma prawo do kilku tygodni wypoczynku" - powiedział szef PO.

Zapowiedział też wprowadzenie podatku kasowego. "Zapłacicie podatek dopiero wtedy, kiedy faktura będzie zapłacona" - podkreślił Tusk.

Obniżenia podatku VAT w branży beauty

Lider PO zapowiedział również przywrócenie pełnego państwowego finansowania procedury zapłodnienia in vitro. "Dla tysięcy polskich rodzin, dla tys. polskich małżeństw marzenie o dziecku, o pełnej rodzinie przestanie być tylko marzeniem, stanie się faktem" - mówił.

Kolejny konkret to zapowiedź podwyżek dla nauczycieli. "W ciągu pierwszy 100 dni każdy polski nauczyciel, każda polska nauczycielka dostaną podwyżkę do (wynagrodzenia) zasadniczego minimum 1,5 tys. zł, co znaczy 30 proc. podwyżki dla wszystkich nauczycieli" - zaznaczył.

Kolejny przedstawiony przez Tuska konkret dotyczy obniżenia podatku VAT w branży beauty. "Chcę powiedzieć, że w ciągu 100 dni doprowadzimy do tego, że w branży beauty będzie obowiązywał taki VAT, jak w salonach fryzjerskich, czyli 8 porc., a nie 23" - zapewnił.

Szef PO zapowiedział też podjęcie konkretnych decyzji, które zwolnią z XIX-wiecznego - jak mówił - obowiązku odrabiania prac domowych.

Podwyżki dla budżetówki

W kolejnym punkcie zapowiedział, że do końca roku budżetówka otrzyma 20 proc. rekompensaty "za drożyznę, za inflację".

Dodał, że jeśli w Polsce znowu nastanie rząd odpowiedzialny, który wie na czym polega gospodarka, to pieniądze znajdą się w sposób niemalże automatyczny. "Wiecie z czego można sfinansować ten program +100 konkretów na 100 dni+? Z uczciwości, kompetencji, dobrej reputacji przyszłego rządu. 12 razy więcej kosztuje nas kancelaria premiera Morawieckiego niż kancelaria premiera, kiedy ja byłem premierem - mówił.

"My dlatego musimy wygrać te wybory, nie dlatego, że część z was chce być posłanką, czy senatorem. Nie, nie dlatego, że ja muszę wrócić do jakichś urzędów państwowych. My musimy zrobić to dla tych ludzi. Jesteśmy tylko wykonawcami ich marzenia, ich pragnień. Oni nas wynajęli. Polki i Polacy wynajęli was, mnie do wygrania dla nich, dla +100 konkretów na 100 dni+" - powiedział.

