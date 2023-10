Emerytury i polityka społeczna w obietnicach wyborczych

Co politycy obiecują w kampanii wyborczej?

Wybory parlamentarne w Polsce już 15 października. Co politycy obiecują emerytom i w ramach polityki społecznej? Szymon Hołownia z Polski 2050 podkreślił, że wiek emerytalny pozostanie bez zmian, a składka rentowa będzie wliczana jako emerytalna, więc świadczenie emerytalne de facto będzie większe. Zaś Krzysztof Bosak z Konfederacji WiN zwrócił uwagę na wypłaty emerytur Ukraińcom, którzy mogą przepracować w Polsce jeden dzień, by mieć prawo do emerytury w Polsce. Co w tym zakresie miała do powiedzenia przedstawicielka Lewicy? Joanna Scheuring-Wielgus skoncentrowała się na rentach wdowich, czyli wyższych świadczeniach po śmierci współmałżonka. Za to Mateusz Morawiecki, przedstawiciel PiS, wskazał na to, że rząd Tuska podniósł wiek emerytalny, a PiS-u obniżył wiek emerytalny. Co na to Donald Tusk z Koalicji Obywatelskiej? Donald Tusk zapewnił, że wiek emerytalny nie będzie w Polsce podwyższony, bo...nie będzie mu w tym zakresie doradzał Mateusz Morawiecki tak jak to było w przeszłości. Natomiast Krzysztof Maj z Bezpartyjnych Samorządowców jest za tym, by wiek emerytalny utrzymać, ale dać możliwość kontynuacji pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Co ze świadczeniami społecznymi? Hołownia zapewnia, że nie zabierze 500 plus i 13. emerytury. Krzysztof Maj proponuje darmową komunikację miejską i PIT 0 dla uczciwie pracujących. Tusk twierdzi, że 800 plus mogło być wypłacane w Polsce od czerwca 2023, a nie od stycznia 2024 i proponuje zniesienie opodatkowania emerytur. Joanna Scheuring-Wielgus podkreśliła, że Lewica niczego nie zabierze. To co zostało już dane, to zostanie i będzie waloryzowane. Lewica zapewnia darmowy transport dla dzieci. A Krzysztof Bosak zapowiada zero "socjalu" dla Ukraińców. Bosak proponuje obniżkę opodatkowania, która sprawi, że w portfelach Polaków zostanie więcej pieniędzy.

