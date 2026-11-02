Fala zwolnień grupowych w Warszawie. Amazon i Carrefour tną etaty

Paweł Nienałtowski
Paweł Nienałtowski
2026-11-02 14:01

Zwolnienia grupowe w Warszawie przybierają na sile. We wrześniu 2026 roku pracę straciło ponad 600 osób, a to dopiero początek. Kolejne firmy, w tym Amazon i Carrefour, zapowiadają redukcje, które obejmą blisko 1300 pracowników. Stopa bezrobocia w stolicy już zaczęła rosnąć.

Widok z góry na centrum Warszawy z Pałacem Kultury i Nauki. O zwolnieniach grupowych przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: BRUNNER / Super Express
  • Ponad 600 zwolnionych w Warszawie we wrześniu 2026 roku.
  • Kolejne 12 firm planuje redukcje obejmujące blisko 1300 pracowników.
  • Na liście m.in. Carrefour Polska, Amazon, Kompania Piwowarska i TUI Poland.
  • Wzrost stopy bezrobocia w stolicy do 1,7 proc.

Które firmy zwalniają w Warszawie? Ponad 600 osób już bez pracy

Niepokojące wieści z warszawskiego rynku pracy. Wrzesień 2026 roku okazał się czarnym miesiącem dla wielu pracowników w stolicy. Z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie wynika, że we wrześniu 2026 roku zwolnienia grupowe w Warszawie dotknęły łącznie 604 pracowników. To nie są anonimowe liczby, ale konkretne osoby, które z dnia na dzień musiały zmierzyć się z utratą zatrudnienia.

Bankier.pl wskazuje, że za największymi cięciami stoją firmy z różnych branż – od bankowości, przez media, po budownictwo i kosmetyki. Lista przedsiębiorstw, które przeprowadziły we wrześniu największe redukcje, wygląda następująco:

  • VeloBank – zwolniono 212 osób,
  • Ringier Axel Springer Polska – z pracą pożegnały się 103 osoby,
  • ANNA-BUD – redukcja objęła 71 osób,
  • Cetes Cosmetics Poland – zatrudnienie straciło 70 osób.

Warto zaznaczyć, że większość tych zwolnień nie była zaskoczeniem. Pracodawcy informowali o swoich planach już w poprzednich miesiącach. To pokazuje, że mamy do czynienia z szerszym trendem, a nie jednorazowym, nagłym kryzysem w jednej czy dwóch firmach.

Jakie firmy planują zwolnienia? Na liście Amazon, Carrefour i Kompania Piwowarska

Niestety, dane o wrześniowych zwolnieniach to dopiero początek złych wiadomości dla stołecznego rynku pracy. W tym samym czasie, gdy jedni tracili zatrudnienie, kolejne firmy zgłaszały do urzędu pracy swoje plany redukcji. Według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy, planowane zwolnienia w Warszawie w 2026 roku obejmą łącznie 1298 pracowników w 12 różnych firmach.

Warto jednak doprecyzować, że nie dla wszystkich oznacza to definitywne pożegnanie z pracą. W tej grupie jest 422 osoby, którym pracodawcy zamierzają wręczyć wypowiedzenia zmieniające, czyli zaproponować nowe warunki pracy i płacy. Reszta, czyli blisko 900 osób, musi liczyć się z utratą etatu.

Lista firm, które zapowiedziały cięcia, jest długa i obejmuje znane marki. Największe planowane redukcje zgłosiły:

  • DSV Global Business Services – 394 osoby mają otrzymać nowe warunki pracy i płacy (wrzesień-październik 2026 r.),
  • LINK – zwolnienia obejmą 290 osób (wrzesień 2026 r. - marzec 2027 r.),
  • Carrefour Polska – z pracą pożegna się 210 osób (październik-grudzień 2026 r.),
  • Diageo Polska – redukcja dotknie 80 osób (sierpień-październik 2026 r.),
  • Amazon Corporate Services Poland – zwolnionych zostanie 65 osób (wrzesień-grudzień 2026 r.),
  • Kompania Piwowarska – pracę straci 60 osób (wrzesień-październik 2026 r.),
  • Booksy International – redukcja obejmie 49 osób (wrzesień-październik 2026 r.),
  • TUI Poland – 28 osób otrzyma zmienione warunki zatrudnienia (wrzesień-grudzień 2026 r.),
  • Foot Locker Poland – zwolnionych zostanie 15 osób (październik-listopad 2026 r.).

Plany redukcyjne zgłosiły także Imperial Brands Trading Polska (30 osób), VMware Poland (29 osób) i AWG Outsourcing (28 osób).

Skutki dla Warszawy

Tak duża fala zwolnień nie mogła pozostać bez wpływu na lokalny rynek pracy. Dane Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie wyraźnie pokazują, że sytuacja zaczyna się pogarszać. We wrześniu 2026 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych w stolicy wzrosła o 649 osób. To bezpośredni skutek redukcji etatów w dużych firmach.

Wzrost liczby osób bez pracy przełożył się na statystyki. Stopa bezrobocia w Warszawie, która przez długi czas utrzymywała się na bardzo niskim poziomie, wzrosła o 0,1 punktu procentowego i obecnie wynosi 1,7 proc. Choć w skali kraju to wciąż bardzo dobry wynik, sam trend jest niepokojący.

To, co dzieje się na warszawskim rynku, pokazuje, że nawet najsilniejsze gospodarczo miasta w Polsce nie są odporne na globalne i krajowe spowolnienie. Zwolnienia grupowe w Warszawie, zapowiadane przez takie firmy jak Amazon czy Carrefour, mogą w najbliższych miesiącach jeszcze bardziej podbić te statystyki. To sygnał ostrzegawczy zarówno dla pracowników, jak i dla władz miasta, które będą musiały zmierzyć się z nowymi wyzwaniami na rynku pracy. Wygląda na to, że spokojne czasy dla pracowników w stolicy powoli się kończą, a nadchodząca jesień i zima mogą przynieść kolejne trudne wiadomości.

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