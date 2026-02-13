Fundusze unijne 2026. Ostatni dzwonek na dotacje dla polskich firm

Rok 2026 to ostatni moment na skorzystanie z obfitych unijnych funduszy dla przedsiębiorców, z licznymi konkursami dotacyjnymi i pożyczkowymi.

Dostępne są różnorodne programy, w tym Ścieżka SMART (badania, inwestycje dla MŚP), STEP (technologie krytyczne), wsparcie dla efektywności energetycznej, OZE i GOZ.

Przedsiębiorcy mogą liczyć na finansowanie cyfryzacji (w tym AI i cyberbezpieczeństwa), inwestycji w przetwórstwie rolnym (do 10 mln zł) oraz fundusze regionalne.

W 2026 pojawią się nowe możliwości z Funduszy Norweskich, instrumenty pożyczkowe na automatyzację i transformację, a także wsparcie z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności.

Podstawowym programem dla firm szukających dotacji pozostaje Ścieżka SMART. W 2026 roku ten popularny instrument został jednak podzielony na dwa osobne konkursy – jeden na projekty badawcze, a drugi na inwestycje. Przedsiębiorcy planujący prace badawczo-rozwojowe (B+R) będą mieli do dyspozycji aż pięć naborów. Dwa z nich skierowane są do małych i średnich firm, jeden do dużych przedsiębiorstw, a dwa kolejne do projektów realizowanych w konsorcjach.

Z kolei firmy z sektora MŚP, które chcą sfinansować typowe inwestycje, takie jak zakup maszyn czy budowa hali produkcyjnej, będą mogły to zrobić w ramach wiosennego naboru. Warunkiem jest jednak wdrożenie w firmie wyników prac B+R, aby wprowadzić na rynek innowacyjne produkty lub usługi. W obu przypadkach wciąż można ubiegać się o pieniądze na szkolenia czy wyjście na zagraniczne rynki.

UNIA SIĘ BUDZI! NIE ZA PÓŹNO?

Zielone inwestycje i cyfryzacja. Na co można dostać pieniądze?

Firmy, które wcześniej w ramach Ścieżki SMART mogły finansować zielone inwestycje i cyfryzację, teraz muszą szukać wsparcia w innych programach, często pożyczkowych. W 2026 roku przedsiębiorcy mogą liczyć na szerokie dofinansowanie dla firm w obszarze zielonej transformacji i cyfryzacji, choć często w formie pożyczek z częściowym umorzeniem.

Na co konkretnie można dostać wsparcie?

Efektywność energetyczna i OZE: Do końca lutego duże i średnie firmy mogą składać wnioski o pożyczkę z umorzeniem na poprawę efektywności energetycznej i magazyny energii. Do marca trwa nabór na dotacje na budowę elektrociepłowni, a do kwietnia – na produkcję energii z biogazu.

Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (GOZ): Latem firmy ze ściany wschodniej będą mogły dostać pieniądze na wdrożenie rozwiązań GOZ, w tym na zakup maszyn i budowę hal produkcyjnych.

Cyfryzacja: W czerwcu 2026 roku planowany jest nabór dla MŚP na wdrożenie nowoczesnych technologii cyfrowych, automatyzacji, rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji czy cyberbezpieczeństwie.

Pieniądze dla regionów i konkretnych branż

Oprócz programów ogólnokrajowych, przedsiębiorcy powinni bacznie obserwować to, co dzieje się w ich województwach. Wciąż dostępne są konkursy regionalne, choć jest ich coraz mniej. Przykładowo, na Dolnym Śląsku do końca marca można składać wnioski o wsparcie na instalacje OZE, magazyny energii czy termomodernizację, a na Podkarpaciu w marcu ruszy nabór na dofinansowanie magazynów energii.

Jednym z najciekawszych konkursów zaplanowanych na 2026 rok jest ten skierowany do przetwórców rolnych z sektora MŚP. We wrześniu ruszy nabór z ogromnym budżetem ponad 850 mln zł. Firmy będą mogły sfinansować m.in. budowę zakładów przetwórczych, magazynów, laboratoriów czy zakup nowych maszyn. Maksymalne dofinansowanie dla firm z tej branży może wynieść nawet 10 mln zł, pokrywając do 60% kosztów projektu. To ogromna szansa dla całego sektora spożywczego.

o po 2026 roku? Nowe fundusze na horyzoncie

Choć obecna perspektywa unijna powoli dobiega końca, na horyzoncie pojawiają się już nowe możliwości finansowania. Jeszcze w 2026 roku mają ruszyć pierwsze nabory z tzw. Funduszy Norweskich, które będą wspierać m.in. zieloną przedsiębiorczość i innowacje. Planowane są także nowe instrumenty pożyczkowe z umorzeniem na automatyzację i cyfryzację oraz zieloną transformację.

Ciekawą nowością jest tworzony właśnie Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności (FBiO). Ma on finansować inwestycje związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem, w tym projekty o podwójnym, cywilno-militarnym zastosowaniu. To duża szansa dla firm z branży przemysłowej, technologicznej i cyberbezpieczeństwa.

Jak podsumowuje Zuzanna Galińska, ekspertka Banku Millennium, najbliższe miesiące to czas wytężonej pracy dla firm.

Rok 2026 będzie dla przedsiębiorstw jedną z ostatnich szans na szerokie korzystanie z dostępnych źródeł finansowania przed końcem obecnej perspektywy unijnej. Firmy wciąż mogą realizować ambitne projekty, jednak kluczowe staje się szybkie działanie, dobre przygotowanie i trafny dobór narzędzi wsparcia. To moment, by maksymalnie wykorzystać dostępne środki i zbudować trwałą przewagę konkurencyjną na kolejne lata.

26