Górniczy gigant zwolniony z podatku i składek ZUS! Jest nowelizacja ustawy

"Ta nowelizacja powinna być jak najszybciej przyjęta w Sejmie" - powiedział w poniedziałek PAP wiceminister aktywów państwowych Marek Wesoły.

Zmiana przepisów ma służyć przede wszystkim utrzymaniu płynności górniczych spółek i uchronieniu PGG przed upadłością. Innym działaniem w tym zakresie - jak zapowiedział w poniedziałek wiceminister - ma być planowana rządowa autopoprawka do projektu przyszłorocznego budżetu państwa. Zgodnie z nią, na wsparcie górnictwa ma trafić 7 mld zł z obligacji Skarbu Państwa.

Informacja o wniesieniu do Sejmu projektu nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego została w poniedziałek zamieszczona na stronie internetowej Izby. W pracach nad regulacją rząd reprezentuje Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Projekt zakłada, że po uchwaleniu i podpisaniu przez prezydenta, ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r. "Niezwłoczne wdrożenie przepisów ustawy umożliwi przedsiębiorstwom górniczym skorzystanie z planowanych zwolnień, co w efekcie wpłynie pozytywnie na płynność spółek" - uzasadnia w projekcie MAP.

Zawieszenie (i docelowe umorzenie) ponad 818 mln zł zobowiązań Polskiej Grupy Górniczej wobec ZUS oraz 1 mld zł pożyczki z Polskiego Funduszu Rozwoju umożliwiła poprzednia nowelizacja ustawy górniczej, która weszła w życie w lutym 2022 r. Spłatę tych zobowiązań zawieszono do momentu decyzji Komisji Europejskiej w sprawie notyfikacji polskiego programu dla górnictwa, jednak nie dłużej niż do końca 2023 r. KE dotąd nie notyfikowała programu górniczego, stąd propozycja wydłużenia terminu zawieszenia spłaty do końca 2025 r.

"Z uwagi na przedłużający się proces notyfikacji programu pomocowego, wynikający ze złożenia aktualizacji wniosku notyfikacyjnego, proponuje się wydłużenie terminu zawieszenia spłat do dnia 31 grudnia 2025 r." - czytamy w uzasadnieniu projektu nowelizacji.

Gdyby PGG miała spłacić zobowiązania wobec ZUS i PFR jeszcze przed końcem tego roku, musiałaby ogłosić upadłość. "Według informacji zarządu PGG SA, spółka, nie posiadając zdolności obsługi tych zobowiązań, będzie zmuszona złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości" - podano w uzasadnieniu. Taki scenariusz mógłby zaistnieć gdyby zobowiązania, o których mowa, z początkiem przyszłego roku stały się wymagalne.

Przyszłe umorzenie tych zobowiązań - zgodnie z obowiązującą ustawą - będzie możliwe po wydaniu przez Komisję Europejską decyzji stwierdzającej, że jest to zgodne z unijnym rynkiem wewnętrznym.

Ratowanie branży górniczej za wszelką cenę

Inna zawarta w projekcie nowelizacji propozycja dotyczy zwolnienia podmiotów objętych Nowym Systemem Wsparcia (oprócz PGG chodzi także o spółki Tauron Wydobycie oraz Węglokoks Kraj) z obowiązku wpłaty do Urzędu Skarbowego zaliczek na podatek od dochodów osób prawnych (CIT). Uregulowanie należnego podatku miałoby nastąpić do końca trzeciego miesiąca następnego roku, bez wcześniejszych zaliczek.

"Uzasadnieniem jest +sezonowość+ generowania przychodów (wyższa sprzedaż w okresie jesienno-zimowym), a co za tym idzie zysku do opodatkowania. Konieczność odprowadzenia zaliczki powoduje faktyczne wydatkowanie środków. Beneficjenci pomocy publicznej mogą nie dysponować w tym czasie gotówką i byliby zmuszeni do sięgnięcia po środki z budżetu państwa w ramach dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych, aby następnie przekazać te środki do urzędu skarbowego w formie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, które w następnej kolejności zostałyby odprowadzone na dochody budżetu państwa. W ocenie projektodawcy, byłoby to działanie nieracjonalne z punktu widzenia efektywnego gospodarowania środkami budżetowymi" - podano w uzasadnieniu projektu.

Przedstawiciele MAP wskazują, iż agresja Rosji na Ukrainę oraz kryzys energetyczny w Unii Europejskiej spowodowały, że w 2022 r. doszło do znaczących wzrostów cen węgla kamiennego na rynku światowym oraz wzrostu zapotrzebowania na węgiel kamienny. W efekcie Ministerstwo Aktywów Państwowych rozpoczęło prace nad przygotowywaniem aktualizacji wniosku notyfikacyjnego Nowego Systemu Wsparcia dla sektora górnictwa węgla kamiennego. Dotąd nie nastąpiła notyfikacja programu.

Budżetowe wsparcie dla górnictwa było jednym z elementów podpisanej w maju 2021 r. Umowy Społecznej, regulującej zasady i tempo wygaszania kopalń węgla energetycznego w Polsce do 2049 roku. Jednak przedłużający się proces notyfikacyjny Nowego Systemu Wsparcia prowadzi do konieczności zmiany ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego m.in. w zakresie wydłużenia terminu zawieszenia spłat przez Polską Grupę Górniczą zobowiązań z tytułu niezapłaconych składek ZUS oraz pożyczki udzielonej przez PFR - tłumaczy MAP.

Nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, która weszła w życie 3 lutego 2022 r., ustanowiła wart ponad 28,8 mld zł system publicznego wsparcia dla tego sektora na kolejne 10 lat. Największym beneficjentem pomocy ma być Polska Grupa Górnicza. Na realizację założeń ustawy budżet państwa przeznacza - zgodnie z ustawą - w latach 2022-2031 kwotę 28,82 mld zł. Wdrożenie proponowanych w ustawie rozwiązań wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej.

