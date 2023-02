14. emerytury po nowemu! Minister Szwed potwierdził

Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej był gościem radiowej "Jedynki". W audycji "W samo południe" poruszył kwestie związane z polskim systemem emerytalnym i tegoroczną waloryzacją emerytur. Zdradził również szczegóły związane z wypłatą dodatkowego świadczenia emerytalnego - tzw. "czternastej emerytury" zwanej potocznie "czternastką".

Czternasta emerytura stałym świadczeniem? Wiceminister Szwed wyjaśnia

"Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało już projekt ustawy, który wprowadzi od tego roku czternastą emeryturę jako stałe świadczenie. W tej chwili ten projekt pójdzie do konsultacji" - zdradził wiceminister.

Zapytany o datę wypłaty i kwotę tegorocznej "czternastki" poinformował, że świadczenie zostanie wypłacone na tych samych zasadach co w ubiegłym roku. "Na przełomie sierpnia i września, zgodnie z propozycjami zapisanymi w ustawie, będzie wypłacona czternasta emerytura, na tych samych zasadach co w ubiegłym roku. Też będzie ten limit do kwoty 2900 zł, a powyżej zasada złotówka za złotówkę" - wyjaśnił Stanisław Szwed. Dodał, że na wszystkie rozwiązania ("trzynastka", "czternastka" i waloryzacja) zostanie przeznaczone 72 mld zł.

Waloryzacja emerytur 2023. Wskaźnik waloryzacji niemal 15 proc.

Wiceminister Szwed poruszył również kwestię waloryzacji emerytur. "Od 1 marca będą wypłacone zwaloryzowane świadczenia emerytalno-rentowe. Mamy w tym roku waloryzację kwotowo-procentową na wysokim poziomie, blisko 15%. 1 kwietnia wypłacimy też trzynastą emeryturę" - zapewnił.

