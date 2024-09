GUS poda najnowsze dane dotyczące inflacji. Eksperci mówią o wzroście

Inflacja we wrześniu 2024

W poniedziałek GUS opublikuje szybki szacunek inflacji we wrześniu. W sierpniu inflacja wynosiła 4,3 proc. A jak sytuacja wyglądała we wrześniu 2024? „Spodziewamy się, że inflacja we wrześniu wyniosła 4,8 proc. To spory wzrost w stosunku do sierpnia, ale według nas główną przyczyną wzrostu inflacji były efekty bazowe. Przed rokiem na przykład mieliśmy nową listę leków refundowanych i darmowe leki dla osób starszych i młodych, co we wrześniu obniżyło inflację. W tym roku już tego nie ma” – powiedział PAP ekonomista banku ING BSK Adam Antoniak.

Innym czynnikiem bazowym, wpływającym na wzrost inflacji we wrześniu, była ubiegłoroczna podwyżka limitu zużycia prądu, do którego zamrożona była cena energii. To też przełożyło się na niższe ceny przed rokiem. „Kolejnym czynnikiem, który wpłynął na wzrost inflacji, były podwyżki cen usług związanych z edukacją. To pokłosie wysokich podwyżek dla nauczycieli. Te podwyżki obecnie widać we wzroście cen usług takich jak kursy językowe czy też związanych z hobby, np. nauka gry na gitarze” – stwierdził ekonomista ING BSK.

Drożyzna w Polsce

Według eksperta inflacja na poziomie 4,8 proc. jest już bliska tegorocznego szczytu. „Sądzę, że to to poziom zbliżony do tegorocznego maksimum, możliwe, że zobaczymy jeszcze poziom nieco wyższy. Obecnie trudno to prognozować, bo sytuacja się zmienia, choćby ze względu na niepewność wywołaną przez powódź” – powiedział Adam Antoniak.

Pieniądze to nie wszystko - Witold Modzelewski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.