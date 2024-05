Ile zarabia się w Niemczech w 2024 roku? Aktualne stawki w tych zawodach

Jaka jest różnica między zarobkami w Polsce, a w Niemczech?

Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2023 roku, w którym przebadano 80 290 osób, mediana wynagrodzeń w Polsce wyniosła w 2022 i 2023 roku 7144 zł brutto miesięcznie. W przeliczeniu to ok. 1650 euro. Z kolei płaca minimalna w Polsce wynosi obecnie 4242 zł brutto, czyli ok. 980 euro. Jak te zarobki wyglądają na tle Niemiec?

W Niemczech mediana rocznych zarobków brutto za 2023 roku wyniosła 43 842 euro, czyli średnio 3653,5 euro miesięcznie (ok. 15800 zł), czyli nieco ponad dwa razy tyle ile mediana zarobków w Polsce. W Niemczech najniższa stawka godzinowa to 12,41 euro, czyli przy 168-godzinowym miesiącu pracy, to 2084,44 euro (ok. 9011,117 zł). Płaca minimalna w Niemczech jest więc większa niż średnia krajowa w Polsce. Oczywiście to nie oznacza, że osoba na płacy minimalnej w Niemczech żyje na wyższym poziomie niż osoba z płacą średnią w Polsce, bo do takich osądów trzeba by wziąć pod uwagę koszty życia w danym kraju.

Ile zarabia się w poszczególnych sektorach w Niemczech?

Na jakie zarobki można więc liczyć w poszczególnych zawodach? W Stepstone Salary Report 2024 podano roczne mediany zarobków dla poszczególnych zawodów, z wyszczególnieniem na wyższe i niższe wykształcenie.

Stepstone podało medianę roczną zarobków. My poniższe zarobki podajemy po podzieleniu przez dwanaście, żeby dać obraz, jak średnio prezentują się miesięczne zarobki w Niemczech w poszczególnych sektorach.

Lekarz 7896 euro z wyższym wykształceniem (wszyscy lekarze muszą je mieć)

7896 euro z wyższym wykształceniem (wszyscy lekarze muszą je mieć) Bankowość, finanse, ubezpieczenia 4333 euro przy braku wykształcenia, 5458 euro z wyższym wykształceniem

4333 euro przy braku wykształcenia, 5458 euro z wyższym wykształceniem Inżynieria 4166 euro przy braku wykształcenia, 5250 euro z wyższym wykształceniem

4166 euro przy braku wykształcenia, 5250 euro z wyższym wykształceniem IT 4166 euro przy braku wykształcenia, 5125 euro z wyższym wykształceniem

4166 euro przy braku wykształcenia, 5125 euro z wyższym wykształceniem Consulting 4166 euro przy braku wykształcenia, 4833 euro z wyższym wykształceniem

4166 euro przy braku wykształcenia, 4833 euro z wyższym wykształceniem Logistyka 3083 euro przy braku wykształcenia, 4625 euro z wyższym wykształceniem

3083 euro przy braku wykształcenia, 4625 euro z wyższym wykształceniem Marketing i PR 3750 euro przy braku wykształcenia, 4438 euro z wyższym wykształceniem

3750 euro przy braku wykształcenia, 4438 euro z wyższym wykształceniem Dystrybucja i sprzedaż 3396 euro przy braku wykształcenia, 4354 euro z wyższym wykształceniem

3396 euro przy braku wykształcenia, 4354 euro z wyższym wykształceniem Kadry i HR 3604 euro przy braku wykształcenia, 4271 euro z wyższym wykształceniem

3604 euro przy braku wykształcenia, 4271 euro z wyższym wykształceniem Hurt i detal 2917 euro przy braku wykształcenia, 4167 euro z wyższym wykształceniem

2917 euro przy braku wykształcenia, 4167 euro z wyższym wykształceniem Zdrowie i sprawy społeczne 3208 euro przy braku wykształcenia, 3750 euro z wyższym wykształceniem

3208 euro przy braku wykształcenia, 3750 euro z wyższym wykształceniem Rzemiosło 3333 euro przy braku wykształcenia, 3563 euro z wyższym wykształceniem

3333 euro przy braku wykształcenia, 3563 euro z wyższym wykształceniem Gastronomia i hotelarstwo 2917 euro przy braku wykształcenia, 3333 euro z wyższym wykształceniem

