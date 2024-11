Jak płacić mniej za ogrzewanie zimą? 4 sztuczki dla niższych rachunków

Różne nieruchomości z różną efektywnością energetyczną

– Kwestie środowiskowe to jedno. Tym, co może jeszcze bardziej zachęcić do inwestycji w “zielone” rozwiązania czy też do zakupu ekologicznych domów, są związane z tym aspekty ekonomiczne. Warto zwrócić na nie uwagę zwłaszcza teraz, gdy trwa już sezon grzewczy. Dlatego warto dokładnie zweryfikować przy zakupie domu, czy jest on “wyposażony” w dodatkowe, energooszczędne rozwiązania – podkreśla Małgorzata Ostrowska, Dyrektorka Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction.

Odsłoń kaloryfer, aby nie tworzyć barier dla ogrzewania. W słoneczne dni bez zasłon

W sezonie grzewczym dbajmy o to, by nie zasłaniać niczym grzejników w naszym domu czy mieszkaniu. Meble stojące bezpośrednio przy kaloryferze, jak również ciężkie, grube zasłony mogą stanowić skuteczną barierę dla rozchodzącego się po pomieszczeniu ciepła. Dodatkowo, przy ładnej pogodzie i podczas słonecznych dni warto poza kaloryferem odsłaniać też same okna, tak by promienie słoneczne mogły dodatkowo ogrzać pomieszczenie.

Sprawdź nieszczelności, aby rachunki były niższe

Każdy sezon grzewczy warto zacząć od namierzenia w domu czy mieszkaniu ewentualnych nieszczelności, które narażają nas na niepotrzebną utratę ciepła. Zazwyczaj występują one w okolicach okien, parapetów czy drzwi wejściowych, a w ich lokalizacji może pomóc np. specjalne badanie termowizyjne. Uszczelnienie ew. nieszczelności może mocno wpłynąć na nasze rachunki za ogrzewanie.

Zainwestuj w termostaty, rachunki mogą się obniżyć

Montaż tzw. inteligentnych termostatów może przełożyć się na spore oszczędności. Wszystko dzięki zaprojektowaniu, przy pomocy termostatu, optymalnych warunków ogrzewania pomieszczeń przy konkretnych warunkach pogodowych. Według rynkowych wyliczeń inwestycja w termostaty może przełożyć się na oszczędności energii rzędu nawet 18 procent.

Zakręcaj grzejniki, gdy nikogo nie ma w domu

Pamiętajmy o tym, by zawsze obniżać temperaturę w pomieszczeniach, gdy wychodzimy z domu na kilka godzin, np. do pracy bądź gdy wyjeżdżamy na kilka dni. Wówczas można ustawić temperaturę na 17 stopni.