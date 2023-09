i Autor: ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE, FOT. SHUTTERTOCK emerytura

Świadczenia emerytalne

Jaka emerytura po 5 i 10 latach pracy? Kwoty szokują

Prawo do emerytury w Polsce jest uzależnione od wieku emerytalnego oraz stażu pracy oraz opłacania składek. Osoby, które osiągnęły wymagany wiek emerytalny i mają wystarczający staż pracy, mają prawo do minimalnej gwarantowanej emerytury. Polski System Emerytalny składa się z trzech filarów: pierwszy to emerytura z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), drugi to OFE (Otwarte Fundusze Emerytalne), a trzeci to dobrowolne programy emerytalne (IKE, IKZE, PPK, PPE).