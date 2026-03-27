Pakiet CPN — co zakłada rządowa obniżka cen paliw?

W czwartek 26 marca premier Donald Tusk ogłosił pakiet działań pod nazwą CPN — „Ceny Paliw Niżej”. Najważniejsze założenia to obniżenie stawki VAT na paliwa z 23 do 8 procent, obniżenie akcyzy do minimum wymaganego przez Unię Europejską — o 29 groszy na litr benzyny i 28 groszy na litr oleju napędowego. Wprowadzona zostanie też maksymalna cena detaliczna paliw, ustalana każdego dnia.

Przyjmując cenę benzyny 95 na poziomie 7,39 zł, dzięki CPN przy dystrybutorze powinna pojawić się kwota ok. 6,19 zł. To wyraźna ulga dla każdego kierowcy. Jeśli chodzi o olej napędowy, cena może spaść nawet o ok. 1,35 zł na litrze.

Harmonogram prac w Sejmie i Senacie — piątek 27 marca

Prace legislacyjne przebiegają w ekspresowym tempie. W czwartek posłowie niemal jednomyślnie wyrazili zgodę na procedowanie zmian w trybie pilnym, bez zachowania terminów określonych w regulaminie Sejmu.

Oficjalny harmonogram prac Sejmu RP wygląda następująco:

Czwartek, godz. 20:35 — I czytanie na posiedzeniu Sejmu — już się odbyło

Czwartek, godz. 22:15 — praca w Komisji Finansów Publicznych — już się odbyła

Piątek, godz. 9:35 — II czytanie na posiedzeniu Sejmu — trwa

Piątek, godz. 11:30 — głosowania w Sejmie — czekamy

Marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska zapowiedziała, że posiedzenie Senatu odbędzie się w piątek o godzinie 14:00. Jeśli obie izby parlamentu uchwalą ustawy, trafią one jeszcze tego samego dnia na biurko prezydenta.

Prezydent Nawrocki leci do USA — co to oznacza dla podpisania ustaw?

Tu pojawia się kluczowy znak zapytania. Prezydent Karol Nawrocki w piątek wyrusza do Stanów Zjednoczonych, aby w najbliższy weekend odbyć serię roboczych spotkań w Dallas. Wiadomości Na zaproszenie organizacji CPAC będzie gościem specjalnym konferencji amerykańskich konserwatystów, gdzie wygłosi przemówienie na temat stanu relacji polsko-amerykańskich.

Wyjazd prezydenta w dniu głosowań sejmowych oznacza, że podpisanie ustaw jeszcze dzisiaj jest mało prawdopodobne. Prezydent dysponuje jednak możliwością podpisania dokumentów poza granicami kraju. Najważniejsze pozostaje pytanie, czy zrobi to bez zwłoki.

Kiedy realne obniżki cen paliw na stacjach?

Minister energii Miłosz Motyka wskazał możliwy termin: jeśli prezydent podpisze ustawy szybko, zmiany cen na stacjach mogą być widoczne już na początku przyszłego tygodnia. Motyka zaznaczył, że zależy to też od kwestii technicznych — aktualizacji systemów na stacjach paliw.

Premier Tusk zapewnił, że jeśli Sejm, Senat i prezydent wesprą ten proces, jeszcze przed świętami wielkanocnymi wszyscy powinniśmy zobaczyć ceny obniżone o około 1,20 zł na litrze każdego z paliw.

Rząd zaplanował też dodatkowe mechanizmy ochrony konsumentów. Premier zapowiedział, że jeśli koncerny paliwowe będą zarabiać zbyt dużo na sprzedaży paliw dzięki wysokim cenom ropy, rząd wprowadzi podatek od nadmiarowych zysków.

Obniżka VAT oznacza spadek wpływów budżetu o 900 mln zł miesięcznie, dla akcyzy koszt to ok. 700 mln zł miesięcznie. To duże obciążenie dla finansów publicznych, dlatego rząd chce, by koszty częściowo pokryły same koncerny.

Czy przedsiębiorcy też skorzystają?

Nie wszyscy odczują obniżkę tak samo. Z obniżki VAT w praktyce nie skorzystają przedsiębiorcy, bo VAT i tak się odlicza — w całości albo w połowie. To oznacza, że np. firmy transportowe skorzystają w praktyce jedynie na obniżce akcyzy — o 28–29 groszy na litrze. Pełna ulga rzędu 1,20 zł dotyczy więc przede wszystkim kierowców indywidualnych.

