Płatne autostrady

Kolejne autostrady będą płatne! Od kiedy i jakie odcinki dróg? Rząd wprowadza zmiany

- Nie stać nas na to, by utrzymywać stan autostrad, jeśli nie są one płatne - mówił w ubiegłym roku minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Zapowiedział, że tak A1 i inne autostrady staną się płatne. Pierwsze zmiany obejmą ciężarówki. Wiceszef resortu Rafał Weber przekazał, że rząd przygotowuje się do wprowadzenia opłat na kolejnych trasach w pierwszym kwartale 2023 r.