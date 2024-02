Koniec darmowych parkingów w galeriach handlowych? Kierowcy będą wściekli

Galerie handlowe stracą klientów?

Najbardziej niezadowolone są osoby, które przyjeżdżają do galerii, by pójść do kina lub do restauracji. Jednak niektóre z obiektów oferują dłuższe darmowe parkowanie, przysługujące na podstawie kinowego biletu.

Jak czytamy w dzienniku Rzeczpospolita, "zdaniem handlowców takie praktyki to nie tylko utrudnienie dla klientów galerii handlowych, ale w długim terminie istotne zmniejszenie ruchu w obiekcie. W efekcie działa to bezpośrednio na niekorzyść najemców sklepów i punktów usługowych, którzy co miesiąc opłacają całość kosztów prowadzenia parkingu" -informuje "Rz".

Cytowane przez dziennik stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Najemców Powierzchni Handlowych (PSNPH) alarmuje, że "nawet jeżeli pierwsza godzina parkowania jest bezpłatna, to jest i tak zdecydowanie za krótko, by zrobić chociażby większe zakupy spożywcze, nie mówiąc już o przymierzaniu i wyborze odzieży".

Jak argumentuje Katarzyna Marczuk, rzecznik Polskiego Stowarzyszenia Najemców Powierzchni Handlowych, "może właściciele galerii handlowej szukają nowych, dodatkowych zysków w kieszeniach swoich klientów? Właściciele galerii argumentują wprowadzane zmiany dobrem i komfortem odwiedzających. Z naszych doświadczeń i rozmów z klientami – a przecież mamy do tego okazję każdego dnia – wynika, że tego typu praktyki wręcz zniechęcają i ograniczają zainteresowanie centrum handlowym".

Portal zwraca przy tym uwagę, na to, że najemcy ponoszą koszty prowadzenia parkingu w ramach kosztów wspólnych. Cytowany przez dziennik mecenas Tomasz Henclewski z kancelarii Henclewski&Wyjatek twierdzi, że - wprowadzenie płatnego parkingu wiąże się ze sporymi wydatkami związanymi z instalacją systemu do zarządzania parkingiem tj. bramek, kas biletowych, oprogramowania itp. – mówi Henclewski w "Rz".

- Kto poniesie wydatki z tym związane? Najemcy w ramach kosztów wspólnych? Jeśli tak, to jest to na pewno nie fair. Każda zmiana warunków „w trakcie gry” jest tak traktowana. A te zmiany dodatkowo mogą uderzyć w samych najemców i ich klientów. Płatny parking odstraszy klientów od robienia zakupów w danej lokalizacji, a już na pewno skróci czas przebywania klientów w obiekcie.– uważa prawnik.

