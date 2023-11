Morawiecki usprawiedliwia decyzję Sasina

Jednocześnie premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że nad projektami związanymi z KPO pracowali urzędnicy wszystkich ministerstw; pierwsze pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy mają szanse wpłynąć już w grudniu, albo na początku przyszłego roku – poinformował w piątek premier Mateusz Morawiecki

Podczas konferencji prasowej w Warszawie, premier został zapytany o powód wypłaty dodatków dla urzędników Ministerstwa Aktywów Państwowych. Morawiecki poinformował, że nad projektami związanymi z KPO pracowali urzędnicy wszystkich ministerstw, a środki z KPO mają zostać wypłacone w grudniu lub na początku przyszłego roku.

„Nad KPO pracowały wszystkie ministerstwa. Mogę powiedzieć praktycznie bez wyjątku, pracowali urzędnicy, którym bardzo dziękuję za to. Bardzo dobra praca w bardzo wielu instytucjach państwowych. Mam też dobra wiadomość, że my refinansowaliśmy projekty z KPO. Teraz Komisja Europejska przyjęła korekty przedstawione przez nas i pierwsze pieniądze z KPO mają szanse wpłynąć już w grudniu albo na początku przyszłego roku" – podkreślił premier.

Morawiecki zaznaczył, że wypłata środków z KPO to efekt negocjacji jego rządu z Komisją Europejską.

„Nie ma to nic wspólnego z działaniami przewodniczącego PO, tylko przyjęte zostały zaprezentowane przez nasz rząd - nasz rząd jest teraz rozmówcą Komisji Europejskiej - i te pierwsze środki mają szanse już wpłynąć. Dokładnie tak jak prezentowaliśmy przez ostatnie 12 miesięcy. Projekty realizujemy, a środki będą wpływać” – zapewnił szef rządu.

„Urzędnicy, pracownicy we wszystkich ministerstwach bardzo intensywniej pracowali, aby przygotować wiele projektów, kilkaset podprojektów w KPO i dlatego mogliśmy skierować korekty tego programu do Komisji Europejskiej. Zostały one w znacznej części przyjęte i spodziewamy się większej puli środków już wkrótce. Przypomnę, że zaliczki na Fundusz Spójności wpłynęły już paręnaście miesięcy temu. Te projekty również są realizowane” – dodał Morawiecki.

