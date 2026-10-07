Kultowy Nowosam Roździeń na sprzedaż. Cena to ponad 92 mln zł

Paweł Nienałtowski
Paweł Nienałtowski
PAP
PAP
2026-10-07 16:47

Kultowy Nowosam Roździeń w Katowicach trafił na sprzedaż. Krajowa Administracja Skarbowa organizuje licytację katowickiej nieruchomości, a cena wywoławcza za dawny kompleks handlowy to ponad 92 mln zł. Licytacja odbędzie się w formie online na początku listopada 2026 roku.

licytacja
Autor: Pixabay.com
  • Sprzedaż dawnego kompleksu handlowego Nowosam Roździeń w Katowicach.
  • Licytacja prowadzona przez Krajową Administrację Skarbową.
  • Cena wywoławcza na poziomie 92,36 mln zł.
  • Konieczność wpłaty wadium w wysokości 12,31 mln zł do 5 listopada 2026 r.

Skarbówka sprzedaje legendę Katowic. Jaka jest cena?

To jedna z tych nieruchomości, które zna niemal każdy mieszkaniec regionu. Krajowa Administracja Skarbowa właśnie ogłosiła, że wystawia na sprzedaż dawny kompleks handlowy Nowosam Roździeń, zlokalizowany przy jednej z najważniejszych arterii miasta – Alei Walentego Roździeńskiego. To prawdziwa gratka dla inwestorów, ale cena jest wysoka.

Krajowa Administracja Skarbowa wystawiła na licytację dawny kompleks handlowy Nowosam Roździeń w Katowicach za cenę wywoławczą 92,36 mln zł. Nieruchomość, która idzie pod młotek, to spory kawałek ziemi – łącznie 18 działek o powierzchni 2,13 hektara, na których znajduje się kilka niskich budynków handlowo-usługowych.

Jak informuje rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, Michał Kasprzak, wartość całego terenu została oszacowana na znacznie wyższą kwotę.

Zgodnie z operatem szacunkowym wartość nieruchomości wynosi 123,14 mln zł. Cena wywołania podczas licytacji to niemal 92,36 mln zł - podał Michał Kasprzak.

Oznacza to, że potencjalny nabywca może kupić ten historyczny obiekt za trzy czwarte jego rynkowej wartości.

Jak wziąć udział w licytacji Nowosam Roździeń?

Proces nie jest skomplikowany, ale od razu stawia jasny warunek – to gra dla poważnych inwestorów z dużym kapitałem. Aby w ogóle móc złożyć ofertę, trzeba dysponować ogromną gotówką na samo wadium.

Aby wziąć udział w licytacji, zainteresowani muszą wpłacić wadium w wysokości 12,31 mln zł do 5 listopada 2026 roku. To kwota, która ma na celu odsianie przypadkowych ofert i zagwarantowanie, że do przetargu staną wyłącznie podmioty z odpowiednim zapleczem finansowym.

Sama licytacja odbędzie się niedługo po terminie wpłaty wadium. Najważniejsze terminy wyglądają następująco:

  • Do 5 listopada 2026 r. – ostateczny termin na wpłatę wadium.
  • 9 listopada 2026 r. – start licytacji.

Co ważne, cała procedura zostanie przeprowadzona w formie elektronicznej. Ta online'owa licytacja nieruchomości w Katowicach to kolejny przykład cyfryzacji postępowań prowadzonych przez administrację skarbową. Dzięki temu inwestorzy z całej Polski, a nawet z zagranicy, będą mogli wziąć w niej udział bez konieczności fizycznej obecności w urzędzie.

Nowosam Roździeń, czyli symbol PRL

Dla młodszego pokolenia to może być po prostu zwykły budynek handlowy, który odstaje od nowoczesnego designu. Jednak dla wielu mieszkańców Śląska i Zagłębia to miejsce legendarne, symbol czasów, gdy zakupy wyglądały zupełnie inaczej. Obiekt wybudowano w latach 70. XX wieku i na tle rzeczywistości PRL był prawdziwym oknem na świat.

Słynął przede wszystkim ze sprzedaży mebli i, jak na tamte czasy, rewelacyjnego zaopatrzenia. W czasach, gdy w sklepach królowały puste półki, Nowosam był miejscem, gdzie naprawdę dało się coś kupić. Jego lokalizacja przy kluczowej trasie łączącej Katowice z Sosnowcem sprawiała, że tętnił życiem.

Wybudowany w latach 70., Nowosam Roździeń w Katowicach był pierwszym w regionie wielkopowierzchniowym kompleksem handlowym, wyprzedzając swoją epokę. Dopiero w latach 90. w Katowicach zaczęły powstawać kolejne, nowocześniejsze centra handlowe, które stopniowo odbierały mu klientów. Z biegiem lat jego znaczenie zmalało, choć do dziś działają w nim sklepy, głównie z wyposażeniem wnętrz, podtrzymując handlowy charakter tego miejsca. Teraz ta historia może dobiec końca, a przyszłość tego kultowego terenu leży w rękach nowego właściciela.

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