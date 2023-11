Już nie będzie pracy od 8 do 16! Urzędy czynne do 18, obowiązkowo

Po ile euro, dolar i frank?

W czwartek rano, ok. godz. 7.10 złoty osłabiał się wobec: euro o 0,28 proc., do 4,40 zł; franka szwajcarskiego o 0,24 proc., do 4,57 zł i dolara amerykańskiego o 0,35 proc. do 4,06 zł.

W środę ok. godz. 17.15 euro kosztowało prawie 4,39 zł, dolar blisko 4,04 zł, a frank szwajcarski niemal 4,56 zł.

Pieniądze to nie wszystko Sławomir Nitras Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.