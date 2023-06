i Autor: Shutterstock Działki ROD

Ogródki działkowe

Masz działkę ROD? Sprawdź, co można robić na działce ROD?

Rodzinne Ogródki Działkowe, czyli w skrócie ROD-y, to doskonałe miejsce do wypoczynku i rekreacji. Pamiętajmy jednak, że na działce nie możemy robić wszystkiego, czego zapragniemy. Każdego działkowca obowiązują przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Niedostosowanie się do przepisów może skutkować nawet utratą ogródka.