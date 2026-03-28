Odkup złota inwestycyjnego – Mennica Polska rozszerza sieć punktów

Mennica Polska SA uruchomiła usługę odkupu złota w czterech nowych lokalizacjach. Od teraz posiadacze złotych sztabek i monet bulionowych mogą je sprzedać stacjonarnie w Katowicach, Gdyni, Gdańsku i Szczecinie.

To odpowiedź na rosnące zainteresowanie Polaków inwestowaniem w złoto. Coraz więcej osób kupuje kruszec jako formę ochrony oszczędności. Nie każdy jednak wie, gdzie i jak go sprzedać, gdy zajdzie taka potrzeba.

Mennica Polska to najstarsza polska mennica – działa od blisko 260 lat. Jej wiarygodność i doświadczenie to gwarancja uczciwej wyceny i bezpiecznej transakcji.

Jak przebiega sprzedaż złota w Mennicy Polskiej?

Proces jest prosty i przejrzysty. Składa się z kilku kroków.

Najpierw należy umówić się na wizytę. Można to zrobić mailowo, telefonicznie lub bezpośrednio w wybranym oddziale. Podczas spotkania doradcy weryfikują produkt i wyceniają złoto według aktualnych notowań rynkowych. Jeśli oryginalne opakowanie jest nienaruszone, wycena ustalana jest od ręki. Pieniądze trafiają na konto klienta w ciągu dwóch dni roboczych od podpisania umowy sprzedaży. Jeśli opakowanie jest naruszone lub produkt nie posiada oryginalnego zabezpieczenia, konieczna jest dodatkowa weryfikacja jakości. Wydłuża to nieco cały proces, ale transakcja wciąż przebiega sprawnie.

Sprzedaż złota – już w ośmiu miastach w Polsce

Usługa odkupu złota inwestycyjnego jest teraz dostępna w ośmiu miastach:

Warszawa

Poznań

Lublin

Rzeszów

Katowice

Gdynia

Gdańsk

Szczecin

Mennica Polska zapowiada dalszą rozbudowę sieci. W planach jest uruchomienie usługi w kolejnych punktach w Polsce.

Uczciwa wycena i bezpieczna transakcja – co mówi Mennica Polska?

Marta Bassani-Prusik, Dyrektor ds. Produktów Inwestycyjnych i Wartości Dewizowych w Mennicy Polskiej, podkreśla, że inwestycje w złoto stają się coraz bardziej dostępne dla przeciętnego Polaka. Spółka chce zapewnić nie tylko łatwy zakup, ale też prostą ścieżkę odsprzedaży.

– Zapewniamy przejrzysty proces oraz wsparcie doświadczonych specjalistów na każdym etapie transakcji. Nasi klienci mogą mieć pewność, że produkty zostaną wycenione rzetelnie, a wszystko przebiegnie sprawnie i bezpiecznie – powiedziała Bassani-Prusik.

Złoto inwestycyjne – dlaczego Polacy coraz chętniej je sprzedają?

Sprzedaż złota inwestycyjnego to naturalna konsekwencja rosnącej popularności tej klasy aktywów. Niski próg wejścia sprawia, że złoto kupują zarówno doświadczeni inwestorzy, jak i osoby dopiero zaczynające przygodę z lokowaniem oszczędności.

Gdy pojawia się potrzeba szybkiego upłynnienia środków, liczy się sprawna i uczciwa sprzedaż. Mennica Polska stawia właśnie na to – przejrzystość, doświadczonych doradców i wypłatę w ciągu dwóch dni roboczych.

