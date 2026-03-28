Odkup złota inwestycyjnego – Mennica Polska rozszerza sieć punktów
Mennica Polska SA uruchomiła usługę odkupu złota w czterech nowych lokalizacjach. Od teraz posiadacze złotych sztabek i monet bulionowych mogą je sprzedać stacjonarnie w Katowicach, Gdyni, Gdańsku i Szczecinie.
To odpowiedź na rosnące zainteresowanie Polaków inwestowaniem w złoto. Coraz więcej osób kupuje kruszec jako formę ochrony oszczędności. Nie każdy jednak wie, gdzie i jak go sprzedać, gdy zajdzie taka potrzeba.
Mennica Polska to najstarsza polska mennica – działa od blisko 260 lat. Jej wiarygodność i doświadczenie to gwarancja uczciwej wyceny i bezpiecznej transakcji.
Jak przebiega sprzedaż złota w Mennicy Polskiej?
Proces jest prosty i przejrzysty. Składa się z kilku kroków.
- Najpierw należy umówić się na wizytę. Można to zrobić mailowo, telefonicznie lub bezpośrednio w wybranym oddziale. Podczas spotkania doradcy weryfikują produkt i wyceniają złoto według aktualnych notowań rynkowych.
- Jeśli oryginalne opakowanie jest nienaruszone, wycena ustalana jest od ręki. Pieniądze trafiają na konto klienta w ciągu dwóch dni roboczych od podpisania umowy sprzedaży.
- Jeśli opakowanie jest naruszone lub produkt nie posiada oryginalnego zabezpieczenia, konieczna jest dodatkowa weryfikacja jakości. Wydłuża to nieco cały proces, ale transakcja wciąż przebiega sprawnie.
Sprzedaż złota – już w ośmiu miastach w Polsce
Usługa odkupu złota inwestycyjnego jest teraz dostępna w ośmiu miastach:
- Warszawa
- Poznań
- Lublin
- Rzeszów
- Katowice
- Gdynia
- Gdańsk
- Szczecin
Mennica Polska zapowiada dalszą rozbudowę sieci. W planach jest uruchomienie usługi w kolejnych punktach w Polsce.
Uczciwa wycena i bezpieczna transakcja – co mówi Mennica Polska?
Marta Bassani-Prusik, Dyrektor ds. Produktów Inwestycyjnych i Wartości Dewizowych w Mennicy Polskiej, podkreśla, że inwestycje w złoto stają się coraz bardziej dostępne dla przeciętnego Polaka. Spółka chce zapewnić nie tylko łatwy zakup, ale też prostą ścieżkę odsprzedaży.
– Zapewniamy przejrzysty proces oraz wsparcie doświadczonych specjalistów na każdym etapie transakcji. Nasi klienci mogą mieć pewność, że produkty zostaną wycenione rzetelnie, a wszystko przebiegnie sprawnie i bezpiecznie – powiedziała Bassani-Prusik.
Złoto inwestycyjne – dlaczego Polacy coraz chętniej je sprzedają?
Sprzedaż złota inwestycyjnego to naturalna konsekwencja rosnącej popularności tej klasy aktywów. Niski próg wejścia sprawia, że złoto kupują zarówno doświadczeni inwestorzy, jak i osoby dopiero zaczynające przygodę z lokowaniem oszczędności.
Gdy pojawia się potrzeba szybkiego upłynnienia środków, liczy się sprawna i uczciwa sprzedaż. Mennica Polska stawia właśnie na to – przejrzystość, doświadczonych doradców i wypłatę w ciągu dwóch dni roboczych.