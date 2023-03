Miliardy euro z UE dla Polski zagrożone! Co z wypłatami 13. emerytur i 500 plus?

Poseł opozycji doniósł na Rydzyka do NIK! W tle gigantyczne pieniądze

Dziennik Rzeczpospolita przypomina, że w październiku 2022 r. komisja stwierdziła, że dostęp Polski do funduszy spójności jest zagrożony z powodu nieprzestrzegania demokratycznych standardów UE. Powiązanie większej puli funduszy z nowelizacją przepisów przeforsowanych w zeszłym miesiącu określa bardziej konkretny warunek.

Rzeczpospolita cytuje, Elisę Ferreirę, szefową UE ds. spójności i reform, powiedziała we wtorek (21.03) , że Polska nie spełniła wszystkich warunków płatności, z których część dotyczyła „aspektów prawnych”. Środki nie zostały utracone, ale pozostają wstrzymane do czasu spełnienia warunków.

W rozmowie z Super Biznesem, Kamil Sobolewski główny ekonomista Pracodawców RP oraz Członek Komitetu Monitorującego KPO przyznaje, że temat praworządności w Polsce nie dotyczy już tylko ustroju czy polityki.

-UE z powodu praworządności planuje wstrzymać dystrybucję pieniędzy przeznaczonych dla Polski z funduszu spójności, w kwocie 75 mld EUR, czyli dwukrotnie większej niż unijne finansowanie KPO. W sumie to 500 mld zł – starczyłoby na 12 lat 500 plus -wylicza Sobolewski.

Ekonomista ocenia, że brak tych środków uderzy głównie w inwestycje, które są warunkiem wzrostu gospodarczego wobec kurczącej się liczby rąk do pracy. Bez inwestycji trudno będzie poprawiać wydajność pracy i utrzymać wzrost płac i konkurencyjność gospodarki. Bez inwestycji spadać będzie produkcja i PKB, zaś niezależnie od ilości pieniędzy na konsumpcję nie będziemy mogli kupić więcej towarów i usług, niż wytwarzamy.

-Brak finansowania unijnego to też ryzyko osłabienia złotego, z wtórnymi efektami dla inflacji, już i tak wystarczająco bolesnej dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych - mówi Sobolewski w rozmowie z Super Biznesem.

Zdaniem Sobolewskiego z Pracodawców RP, późne uruchomienie transferów z UE także będzie negatywne dla inwestycji, bo procesy inwestycyjne trwają dłużej niż zakup batona przy kasie: wymagają planowania, finansowania, zgód i pozwoleń, budów, zakontraktowania i poczekania na realizację zamówienia na linie produkcyjne, maszyny czy roboty.

-Rok czy dwa na uruchomienie, realizację i zakończenie wielu inwestycji to zbyt mało, każde dalsze opóźnienie wpłynie i na skalę podejmowanych inwestycji i na ich efektywność. Od czasu uruchomienia środków zależy poziom przyszłych mocy produkcyjnych, ich nowoczesność i konkurencyjność, przyszły dobrobyt Polaków -ocenia główny ekonomista.

Z kolei prof. Stanisław Gomułka główny ekonomista BCC i były wiceminister finansów, ocenia dla money.pl, że 35,4 mld euro, które w sumie może otrzymać w ramach KPO Polska, nie tylko ożywiłyby pogrążoną w stagnacji gospodarkę poprzez dofinansowanie inwestycji strukturalnych, ale również znacząco obniżyłyby koszt obsługi polskiego zadłużenia, którego 1/3 denominowana jest w euro.

Chaos w Trybunale Konstytucyjnym trwa

Jakprzypomina Rzeczpospolita, ustawa pozostaje w zawieszeniu. Mimo obietnic Julii Przyłębskiej pilnego przystąpienia do prac, Trybunał Konstytucyjny nie zajął się jeszcze rozpatrywaniem zgodności ustawy z Konstytucją, a to przez wewnętrzne spory. Niektórzy sędziowie, którzy kwestionują legitymację Przyłębskiej jako szefowej TK zagrozili, że nie będą orzekać, co może uniemożliwić kworum i wstrzymać jakąkolwiek decyzję.

