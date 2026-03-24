Miliony euro na kolej z Katowic do Czech. Unia daje zielone światło

Dariusz Brzostek
PAP.
2026-03-24 17:31

To bardzo dobra wiadomość nie tylko dla pasażerów kolei, ale również dla całego Śląska. Unia Europejska pozytywnie oceniła prace przygotowawcze dla nowej linii kolejowej prowadzącej z Katowic w stronę Czech. Polska dostanie pokaźne wsparcie finansowe na dalsze przygotowania do inwestycji.

Nowoczesny pociąg Pendolino w barwach PKP Intercity, niebiesko-biały, jadący po torach. Widok z perspektywy niskiego kąta, podkreślający dynamikę i szybkość kolei.

Kolej przyszłości coraz bliżej

Chodzi o projekt realizowany przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny (CPK), która odpowiada za budowę nowoczesnej infrastruktury transportowej w kraju.

Unijni urzędnicy zakończyli właśnie kontrolę i rozliczenie prac planistycznych. Weryfikacja zakończyła się pozytywnie. Efekt? Polska otrzyma 1,75 mln euro dotacji z programu „Łącząc Europę”. Pieniądze pokryją 50 proc. kosztów przygotowania projektu nowej trasy kolejowej z Katowic do granicy z Czechami.

Pociągiem z Katowic do Pragi w 2,5 godziny

Nowa linia ma połączyć Śląsk z czeską Ostrawą i dalej z ważnymi europejskimi stolicami. Po zakończeniu inwestycji podróże mają znacznie się skrócić.

Tak ma wyglądać podróż według planów:

z Katowice do Pragi – ok. 2 godziny 30 minut, z Katowic do Wiednia – ok. 2 godziny 20 minut, z Katowic do Ostrawy – tylko 35–40 minut, z Warszawy do Wiednia – ok. 4 godziny 20 minut.

Nowe inwestycje odmienią cały Śląsk

Na tym jednak nie koniec zaplanowanych inwestycji. Zdaniem ekspertów ds. infrastruktury, budowa nowej linii kolejowej przyniesie także ogromne zmiany dla mieszkańców całego regionu. Jak wynika z danych po polskiej stronie powstanie około 60 kilometrów nowej trasy.

Dzięki temu znacząco skróci się czas podróży w województwie śląskim:

z Katowic do Żory – z 90 do 20 minut, z Katowic do Rybnik – z 45 do 24 minut, z Katowic do Wodzisław Śląski – z 60 do 38 minut. 

Największą zmianę odczują mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju. To jedno z największych miast w Polsce bez połączeń kolejowych. Po wybudowaniu linii będzie można dojechać stamtąd do Katowic w około 35 minut.

Pociągi pojadą nawet 250 km/h

Nowa trasa powstanie już w standardzie Kolei Dużych Prędkości. Pociągi mają rozwijać prędkość do 250 km/h. Projekt jest częścią wielkiego programu transportowego CPK, który zakłada budowę nowego międzynarodowego lotniska oraz sieci szybkich linii kolejowych w Polsce. 

Centralny Port Komunikacyjny zaplanowano w Baranowie, niewielkiej gminie położonej między Warszawą a Łodzią. Jego budowa - według planów - ma ruszyć w 2026 roku, a uruchomienie planowane jest na 2032 rok. 

Polecany artykuł:

Oferują pracę fizyczną za 13 tys. zł. Pracodawca nie stawia żadnych wymagań
KATOWICE
UNIA EUROPEJSKA
DOFINANSOWANIE UNIJNE
KOLEJ DUŻYCH PRĘDKOŚCI