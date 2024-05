Minister Finansów zdradził, kiedy podwyższy kwotę wolną od podatku. "To nasze zobowiązanie"

800 plus nie dla każdego rodzica! Kto dostaje tylko 400 zł?

Kiedy kwota wolna od podatku? Minister finansów zdradził termin

Przed wyborami parlamentarnymi w 2024 roku Koalicja Obywatelska w "100 konkretach" obiecywała wprowadzenie kwoty wolnej od podatku wysokości 60 tys. zł (obecnie to 30 tys. zł). Minister finansów Andrzej Domański przyznał w rozmowie z Superbiznesem, że jest to rząd koalicyjny, a nie samej KO, niemniej otrzymał zadanie od Donalda Tuska, aby wprowadzić wyższą kwotę wolną od podatku.

- Premier powiedział mi się bardzo jasno i wyraźnie, że minister finansów, przedstawi mu plan dojścia do kwoty wolnej na poziomie 60 tysięcy złotych. Ten punkt, to zobowiązanie, zresztą jak wszystkie pozostałe zobowiązania nasze wyborcze jest oczywiście aktualny - powiedział Andrzej Domański. Jak później dodał, to zobowiązanie musi być zrealizowane w tej kadencji.

Domański o inflacji, powrocie VAT-u na żywność i rosnących cenach energii

Andrzej Domański odniósł się także do zarzutów, że rząd obniżył VAT dla branży beauty, a podniósł VAT na żywność. Jak podkreślił, nie była to podwyżka podatku, a przywrócenie jego poprzedniego poziomu.

- De facto premier Morawiecki to zrobił w jego propozycji budżetu na rok 2024 [...] VAT w tym projekcie budżetu złożonym przez Morawieckiego poszedł do góry. Zachowujemy się odpowiedzialnie, dbamy o stabilność finansów publicznych. VAT na żywność obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Został obniżony, przypomnę, czasowo w momencie bardzo wysokiej inflacji. A teraz inflacja w Polsce jest już na poziomie ustabilizowanym - powiedział Domański.

Minister odpowiedział także na pytania dotyczące wieszczonego przez analityków powrotu inflacji, który mają spowodować podwyżki cen żywności, oraz energii.

- Inflacja będzie stopniowo będzie wzrastała, ale wciąż do bardzo umiarkowanych poziomów. Szacuję, że na koniec tego roku inflacja będzie w przedziale 4 do 5%, choć zobaczymy, jeszcze kilka miesięcy zostały. Przed chwilą na rządzie przyjęliśmy projekt ustawy o mrożeniu cen energii i bonie, bo wysokie ceny, które są wciąż na rynku [...] dla wielu polskich gospodarstw domowych te ceny są wciąż za wysokie - powiedział Domański. Jak dodał, ze wsparcia skorzysta 3 mln gospodarstw domowych, co będzie kosztować budżet 1,6 mld zł.

Minister finansów o Adamie Glapińskim "nie dam się wciągnąć w konflikt"

Domański zapytany z kolei o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa NBP Adama Glapińskiego przyznał, że "nie da się wciągnąć ten konflikt". Podkreślił, że od współpracy resortu z bankiem centralnym zależy pozycja kraju na rynkach finansowych.

- Rynki finansowe uważnie patrzą na to, co mówi Minister Finansów, sprawdzają, czy pomiędzy Ministerstwem Finansów a Narodowym Bankiem Polskim nie ma wojny. To byłoby z punktu widzenia rynków finansowych źle odbierane i znaczyłoby chociażby wyższe koszty obsługi długu. Więc moją rolą nie jest uczestniczenie w tym sporze. My z Narodowym Bankiem Polskim współpracujemy na bardzo wielu poziomach, na wielu grupach roboczych, komitetach, bo musimy dbać o stabilność finansów publicznych, stabilność polskiej gospodarki - powiedział Domański.

Zapraszamy do obejrzenia całej rozmowy w materiale wideo.