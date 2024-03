Nie tylko 800 zł na dziecko. Jest jeszcze dodatkowe 400 zł

Ile można dostać na dziecko w Polsce?

W Polsce można otrzymać 800 zł na dziecko co miesiąc. Jednak to nie wszystko. Oprócz świadczenia wychowawczego można otrzymać także dofinansowanie do żłobka w maksymalnej kwocie 400 zł miesięcznie. Co istotne, do kwoty tej nie wlicza się opłaty za wyżywienie malucha. Kto może dostać takie dofinansowanie do pobytu pociechy w żłobku? Kluczowe jest to, że przyznając prawo do świadczenia, nie bierze się pod uwagę dochodów opiekunów. Ale uwaga! Rodzice, którzy pobierają na dziecko rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO), nie mogą w tym samym czasie otrzymywać dofinansowania za pobyt tego dziecka w żłobku. W takiej sytuacji takie prawo można nabyć dopiero wtedy, kiedy dziecko ukończy 36 miesięcy, czyli dopiero po miesiącu, w którym rodzic otrzymałby ostatnią wypłatę kapitału, jeśli byłby on wypłacany w kwocie 500 zł miesięcznie.

Dopłaty do żłobka są na wniosek rodziców składany on-line przez Platformę Usług Elektronicznych, a także poprzez aplikację mZUS czy poprzez swój bank. Dokumenty najlepiej złożyć w dniu, w którym dziecko rozpoczyna swoją przygodę ze żłobkiem.

Pieniądze to nie wszystko - Jacek Janiszewski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.