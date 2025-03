Autor:

Miniony 2024 rok należał zdecydowanie do kupujących, którzy mogli wybierać nie tylko w szerokiej ofercie samochodów (często dostępnych od ręki), ale także w coraz większej liczbie promocji, wyprzedaży i upustów cenowych. Zdecydowany wzrost rejestracji – o 16 proc. w przypadku aut nowych i aż o 28 proc. w segmencie samochodów używanych i importowanych - świadczy o ożywieniu rynku po wcześniejszych, trudniejszych latach, czytamy we właśnie opublikowanym przez portal OTOMOTO.pl raporcie Internetowy Samochód Roku 2024. Przybliżmy zatem kilka faktów o rynku motoryzacyjnym w ubiegłym roku.

Niemiecka jakość w cenie – BMW liderem rynku wtórnego

Na rynku wtórnym niezmiennie dominują marki niemieckie, a na czele rankingu popularności marek króluje BMW, które już rok temu zdetronizowało wieloletniego lidera – Audi. Jednak, jak zauważa Tomasz Sułkowski, Head of Sales OTOMOTO:

– Potencjalni kupujący na rynku wtórnym to tradycjonaliści, którzy ufają legendzie niemieckiej jakości. Widać już jednak pewne zmiany. Po raz pierwszy od 10 lat, marka Toyota była popularniejsza w wyświetleniach samochodów używanych od marki Opel. Japoński producent, który jest liderem sprzedaży nowych samochodów w Polsce, systematycznie zdobywa także zaufanie na rynku samochodów używanych.

Wśród modeli, największym zainteresowaniem cieszą się BMW Seria 3, Audi A4 oraz Volkswagen Golf, który powrócił do TOP 3 po kilkuletniej nieobecności. Potencjalni nabywcy najchętniej poszukują aut 5-6 letnich, często pochodzących z rynku poflotowego. Ciekawe zmiany widać w preferencjach dotyczących skrzyni biegów – po raz pierwszy w historii raportu Internetowy Samochód Roku, zainteresowanie automatami na rynku wtórnym było wyższe niż manualną skrzynią biegów.

Cupra Formentor i Škoda na podium – hity nowych rejestracji

W segmencie nowych samochodów osobowych, podium zdominowały Cupra Formentor, Škoda Superb oraz Škoda Octavia. Szczególnie imponujący jest awans Škody Superb, która w poprzedniej edycji raportu zajmowała 7. miejsce, a w 2024 roku wskoczyła na drugą pozycję z wynikiem lepszym o 0,41 punktu procentowego.

Rok 2024 był także kolejnym, rekordowym pod względem udziału pojazdów z segmentu premium w rejestracjach samochodów, które wzrosły o 18 proc. rok do roku. Widać to w rankingu popularności marek na OTOMOTO, gdzie TOP 3 tworzą BMW, Audi i Mercedes-Benz.

Chińska ekspansja nad Wisłą – MG wyprzedza Citroëna

Jednym z najbardziej spektakularnych zjawisk ostatniego roku jest ekspansja chińskich marek. W 2024 roku zarejestrowano w Polsce więcej nowych modeli chińskiego MG (6681 sztuk) niż popularnych Citroëna czy Seata. Łącznie wszyscy chińscy producenci odnotowali ponad 10 tysięcy rejestracji nowych samochodów w Polsce – dla porównania, rok wcześniej ta liczba wynosiła zaledwie 143. Na OTOMOTO prawie 2,5 tysiąca ogłoszeń dotyczyło samochodów z Dalekiego Wschodu, a liczba ogłoszeń nowych i używanych samochodów elektrycznych z Chin była wyższa rok do roku o astronomiczne 1540 proc.

Elektromobilność hamuje – spadek rejestracji aut na prąd

Elektromobilność w Polsce złapała jednak lekką zadyszkę. Liczba rejestracji aut elektrycznych była niższa o 3 proc. rok do roku, co wynika zarówno z czasowego zawieszenia programu "Mój Elektryk" w odniesieniu do pojazdów nowych, jak i braku dopłat do zakupu używanych samochodów bateryjnych. Jak komentuje Paulina Kubiak, Head of Business Development OTOMOTO:

– Przy okazji tej dyskusji, ścierały się głosy zwolenników popularyzacji elektryków z obawami o zalanie Polski przez wysłużone elektro-auta. Wydaje się jednak, że przy określonych ograniczeniach dotacji (np. wiek samochodu maks. 4 lata, relatywnie niewielki przebieg, wymagany stopień sprawności baterii), dofinansowanie mogłoby pomóc w rozwoju elektromobilności.

Ciekawostką jest spadek średniej ceny nowych samochodów elektrycznych. W porównaniu z rokiem 2022, oczekiwana kwota spadła już o 10 proc. i wynosi obecnie 273 762 zł.

Rok 2024 pokazał również rosnące zainteresowanie hybrydami – zarówno klasycznymi, jak i typu plug-in. Ich wynik odsłon jest lepszy o 4,47 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego roku, co potwierdza, że Polacy szukają alternatywy dla tradycyjnych napędów, ale nie są jeszcze gotowi na przejście na pełną elektromobilność.

Pełen raport znajdziecie pod adresem: https://www.otomoto.pl/news/uploads/2025/02/ISR_2024_a4_digital-1.pdf

