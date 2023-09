Niewykorzystane dni urlopu za 2022 rok. Kiedy przepadną? Termin się zbliża

Zaległy urlop. Kiedy wykorzystać?

Sprawdź u swojego pracodawcy, czy wciąż masz zaległy urlop. Jeśli tak, to dopilnuj, by go wybrać. Kwestie dotyczące zaległego urlopu reguluje m.in. Kodeks pracy. Osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze zależnym od stażu pracy i wynosi odpowiednio:

20 dni roboczych u osób zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, posiadających staż pracy, który nie przekracza 10 lat;

26 dni roboczych u osób zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, posiadających ponad 10-letni staż pracy. Osoby z wyższym wykształceniem mają doliczane do stażu pracy osiem lat.

Na wykorzystanie urlopu wypoczynkowego mamy czas do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym nabyliśmy do niego prawo. Ale jeśli z jakiegoś powodu nie udało się wziąć całego urlopu, to przechodzi on na kolejny rok jako urlop zaległy. I teraz, najlepiej wykorzystać go do 30 września tego kolejnego roku, np. urlop za 2022 rok wybieramy do 30 września 2023. Jeśli tak się nie stanie, to uruchamiana zostaje procedura przedawnienia urlopu wypoczynkowego! Ten proces trwa przez kolejne 3 lata i w podanym przykładnie kończy się 30 września 2026 roku. Wtedy to urlop przepada.

Jeśli pracodawca nie pozwoli pracownikowi na wykorzystanie zaległego urlopu do 30 września, może zostać ukarany przez Państwową Inspekcję Pracy. Naruszenie praw pracownika jest wykroczeniem, dlatego pracodawca prawdopodobnie otrzyma karę finansową. Aby zapobiec takiej sytuacji, pracownik może zostać wysłany na przymusowy urlop.

