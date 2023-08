Nowa inwestycja Orlenu. Co paliwowy gigant wybuduje w Wielkopolsce?

Dodatki do emerytur

Gdzie powstaną farmy fotowoltaiczne?

Energa z Grupy Orlen zbuduje w powiecie tureckim w Wielkopolsce dwie nowe farmy fotowoltaiczne: PV Mitra (ok. 65,6 MW) i PV Żuki (ok. 2,4 MW). Mają one powstać w drugiej połowie 2024 roku.

"W ten sposób inicjujemy początek realizacji portfela własnych projektów OZE o łącznej mocy sięgającej obecnie 600 MW" – wskazał cytowany w komunikacie prezes EGD Szymon Wojnicki.

Jak podano, PV Mitra (ok. 65,6 MW) i PV Żuki (ok. 2,4 MW) to projekty typu green field (czyli realizowane "od zera"), których zakończenie planowane jest na drugą połowę 2024 roku. Wskazano, że "obie inwestycje zaprojektowano w oparciu o najnowsze dostępne technologie, przy zachowaniu najwyższego stopnia bezpieczeństwa obsługi oraz z poszanowaniem interesów lokalnej społeczności".

Prąd dla 80 tysięcy gospodarstw domowych

Zgodnie z szacunkami Grupy Orlen PV Mitra i PV Żuki wraz ze źródłami OZE będącymi już w eksploatacji w powiecie tureckim w ciągu roku wytworzą energię elektryczną, która wystarczy do pokrycia zapotrzebowania ok. 80 tys. gospodarstw domowych. Jednocześnie produkcja ze wszystkich pięciu instalacji w gm. Przykona zredukuje emisję CO2 do atmosfery o ok. 173 tys. ton rocznie - poinformowano.

Prezes zarządu Energi Wytwarzania Piotr Meler zaznaczył, że "obecny czas to bardzo intensywny rozwój nowych mocy wytwórczych w Energa Wytwarzanie". Przypomniał, że "w tym roku już zostało uruchomione niemal 90 MW źródeł fotowoltaicznych". "Obecnie podpisane umowy to kontynuacja tych działań i kolejne kilkadziesiąt megawatów mocy zielonej energii, która popłynie do polskiego systemu energetycznego" – podkreślił cytowany w komunikacie Meler.

Orlen przypomniał, że w lipcu 2023 roku Grupa zawarła ze spółką EDP Renewables Polska warunkową umowę zakupu trzech zlokalizowanych w Wielkopolsce farm wiatrowych o łącznej mocy 142 MW. W ramach transakcji zabezpieczono również opcję uzupełnienia ich o aktywa fotowoltaiczne (o mocy do 159 MW), między innymi na zasadzie przyłączenia w formule cable-pooling.

Uruchomione w 2021 i 2022 roku farmy produkują tyle energii, ile rocznie zużywa ok. 240 tys. gospodarstw domowych. "Przejmowane aktywa są nie tylko jednymi z najnowocześniejszych, ale i najbardziej efektywnych farm wiatrowych w Polsce. W ich skład wchodzą turbiny o mocy 4,2 MW, jedne z największych pracujących obecnie w Polsce. Transakcja ma zostać sfinalizowana jeszcze w tym roku" - przekazał Orlen w poniedziałkowym komunikacie.

Słońce to nie wszystko. Wkrótce również powstanie farma wiatrowa

Również w lipcu br. Energa Wytwarzanie podpisała z firmą Greenvolt umowę przedwstępną na zakup farmy wiatrowej i czterech instalacji fotowoltaicznych, których realizacja planowana jest w województwie wielkopolskim. Transakcja dotyczy dwóch projektów OZE. Pierwszym jest projekt Opalenica, który obejmuje trzy farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 22 MW. Drugim – hybrydowy projekt Sompolno łączący turbiny wiatrowe o mocy 26 MW i instalację fotowoltaiczną o mocy 10 MW.

"Projekt Opalenica ma osiągnąć pełną gotowość operacyjną w grudniu 2023 roku, natomiast Sompolno w czerwcu 2024 roku. Obie instalacje w ciągu roku mogą wyprodukować ok. 111 GWh energii – dość, aby zasilić w energię elektryczną ponad 55 tys. gospodarstw domowych. Za budowę i doprowadzenie obu projektów do fazy operacyjnej odpowiada Greenvolt Power, spółka będąca częścią Grupy Greenvolt" – poinformowała Grupa Orlen.

W lutym tego roku zaktualizowano strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając priorytetowe cele multienergetycznego koncernu, jaki powstał po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Dokument ten zakłada m.in., że do końca 2030 koncern będzie dysponować odnawialnymi źródłami energii o łącznej mocy ponad 9 GW. Wśród nich znajdą się m.in. morskie i lądowe farmy wiatrowe, fotowoltaika, a także jednostki wytwórcze zasilane biogazem i biometanem. W tym czasie Orlen ma też produkować energię z wykorzystaniem małych modułowych reaktorów jądrowych (SMR). Łącznie do końca dekady koncern przeznaczyć ma na zielone inwestycje 120 mld zł. Udział Skarbu Państwa w Orlenie wynosi 49,9 proc.

Pieniądze to nie wszystko - Piotr Arak Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.