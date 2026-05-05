Nowe ceny maksymalne paliw. Tyle zapłacimy na stacjach w środę [6.05.26]

Mateusz Kobyłka
2026-05-05 12:06

MInister energii podał nowe ceny maksymalne paliw. W środę litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49 zł, benzyny 98 - 6,99 zł, a oleju napędowego - 7,31 zł.

Cztery pistolety do tankowania paliwa na stacji benzynowej – dwa żółte z napisem Diesel oraz dwa zielone, symbolizujące benzynę.

Autor: Pixabay.com Cztery pistolety do tankowania paliwa na stacji benzynowej – dwa żółte z napisem Diesel oraz dwa zielone, symbolizujące benzynę. Informacje o cenach paliw oraz programie "Ceny Paliw Niżej" dostępne na Super Biznes.
  • Ceny maksymalne bez zmian. Kierowcy zapłącątyle samo, co we wtorek.
  • Jak powstają ceny? Maksymalne ceny paliw ustalane są na podstawie średniej ceny hurtowej, akcyzy, opłaty paliwowej, marży 0,30 zł/l oraz podatku VAT.
  • Obniżki podatków: Obecne ceny są niższe dzięki tymczasowej obniżce VAT na paliwo do 8% i akcyzy do najniższego poziomu unijnego, obowiązującej do 15 maja 2026 r.

Maksymalne ceny paliw na wtorek, 5 maja 2026 roku, przyniosły zmiany dla kierowców. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii, cena benzyny 95 i 98 wzrosła, natomiast stawka za olej napędowy pozostała niezmieniona. Litr benzyny 95 kosztuje obecnie maksymalnie 6,49 zł, a litr oleju napędowego – 7,31.

W środę kierowcy zapłącą za paliwo dokładnie tyle samo. Minister energii Miłosz Motyka zdecydował o pozostawieniu takich samych stawek maksymalnych.

Miłosz Motyka, minister energii

Program osłonowy "Ceny Paliw Niżej" i paliwa w hurcie

Jak informowaliśmy wcześniej, na rynkach paliw nastała względna stabilizacja. Hurtowe ceny netto obowiązujące (w zł za metr sześcienny) prezentują się następująco:

  • Orlen: Pb95 - 5708 zł, ON - 6465 zł
  • Aramco: Pb95 - 5708 zł, ON - 6464 zł
  • BP Europa: Pb95 - 5708 zł, ON - 6465 zł

Sytuacja na rynku globalnym pozostaje jednak bardzo napięta – baryłka ropy Brent kosztuje aktualnie aż 113,64 USD.

Stabilizacja cen paliw w Polsce jest obecnie możliwa dzięki kilku kluczowym czynnikom, które skutecznie amortyzują globalne wzrosty. Główną rolę odgrywa tu silna złotówka, a także rządowe tarcze ochronne wprowadzone przez rząd Donalda Tuska. "Ceny Paliw Niżej" ma za zadanie zabezpieczyć portfele Polaków przed gwałtownymi wzrostami cen, które mogłyby wyniknąć z globalnych zawirowań. W najbliższych dniach kierowcy nie powinni spodziewać się drastycznych zmian na pylonach, co jest dobrą wiadomością dla domowych budżetów.

CENY PALIW