Nowe podwyżki dla emerytów! Najważniejsze zmiany dla seniorów w 2023 roku

Milion papierosów ukryte w proszku do prania. Zaskakujące odkrycie służb

Zmiany w emeryturach 2023. Na co mogą liczyć seniorzy?

Emeryci mogą w 2023 roku liczyć przede wszystkim na waloryzację, której ostatecznej wysokości jeszcze nie znamy. Co prawda rząd podawał już swoje szacunki i plany, ale nie można wykluczyć, że ze względu na wskaźniki ekonomiczne, ostateczna waloryzacja będzie wyższa. To ile dostaną emeryci dowiemy się już w lutym, gdy będziemy znali dane Głównego Urzędu Statystycznego za 2022 rok, te dotyczące wzrostu wynagrodzeń oraz inflacji.

Ponadto w rządzie pojawiają się informacje o planie wprowadzenia 15. emerytury. Choć niedawno wiceminister finansów zapowiedział, że nie toczą się pracę nad piętnastym świadczeniem, to wcale nie oznacza, że w środowisku rządowym nie jest rozważane wprowadzenie go w życie. Jakie zaś zmiany na pewno czekają emerytów w 2023 roku? Zapraszamy do sprawdzenia naszej galerii:

Pieniądze to nie wszystko. Waldemar Buda Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Jesteś zadowolony ze swojej emerytury? TAK NIE

O co chodzi z "trzynastką" i "czternastką"?

Znany ekonomista ostrzega emerytów!