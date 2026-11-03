Ministerstwo Finansów przygotowuje się do uruchomienia OKI

Podczas Forum Firm Inwestycyjnych w Warszawie wiceminister finansów Jurand Drop podkreślił, że celem wprowadzenia osobistych kont inwestycyjnych jest zachęcenie Polaków do długoterminowego oszczędzania i inwestowania, a jednocześnie zwiększenie dostępności kapitału dla przedsiębiorstw.

Żeby to się udało, musimy sprawić, żeby obywatele rzeczywiście chcieli z tego korzystać, czyli muszą otrzymać atrakcyjną ofertę, zrozumiałą ofertę i tutaj rynek musi odpowiedzieć na ich potrzeby – zaznaczył.

Wiceminister wskazał, że samo stworzenie odpowiednich przepisów nie wystarczy. Potrzebne są również przejrzyste produkty inwestycyjne, edukacja finansowa oraz rozwiązania zachęcające do systematycznego lokowania oszczędności na rynku kapitałowym.

Kampania informacyjna ruszy w grudniu

Do uruchomienia nowych kont przygotowuje się również Ministerstwo Finansów. Jak poinformowała Katarzyna Przewalska, dyrektor departamentu rozwoju rynku finansowego, resort zamierza w grudniu rozpocząć szerszą kampanię informacyjną skierowaną do potencjalnych inwestorów.

Zamierzamy od grudnia rozpocząć mocniejszą kampanię informacyjną, tak żeby przed wejściem w życie OKI, które ruszą od 1 stycznia, potencjalni inwestorzy i obywatele wiedzieli, z czym mają do czynienia – powiedziała.

Równolegle Ministerstwo Finansów prowadzi konsultacje z instytucjami finansowymi, które będą oferować nowe produkty. Wspólnie z Krajową Administracją Skarbową, Komisją Nadzoru Finansowego i Giełdą Papierów Wartościowych wypracowywane są jednolite standardy interpretacji i stosowania nowych przepisów.

Jak wyjaśniła Przewalska, chodzi o to, by instytucje wdrażające OKI w jednakowy sposób rozumiały zasady ich funkcjonowania.

OKI bez podatku Belki. Jakie będą limity?

Zgodnie z założeniami nowych przepisów osobiste konta inwestycyjne pozwolą korzystać ze zwolnienia z 19-procentowego podatku od zysków kapitałowych, nazywanego podatkiem Belki. Limit zwolnienia dla aktywów inwestycyjnych, takich jak akcje czy fundusze inwestycyjne, wyniesie 100 tys. zł. W ramach tej kwoty do 25 tys. zł będzie można ulokować w aktywach oszczędnościowych, takich jak lokaty bankowe.

Nowe rozwiązanie ma zachęcić Polaków do przenoszenia części oszczędności na rynek kapitałowy. Według szacunków rządu dzięki OKI na warszawską giełdę może trafić około 25 mld zł do 2030 r., a do 2040 r. nawet 74 mld zł.

Osobiste konta inwestycyjne mają zacząć funkcjonować 1 stycznia 2027 r.