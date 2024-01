Nowe logo Pepsi i nazwy produktów. Tak teraz wygląda

Pepsi z nowym logo już w sklepach

Nowe logo Pepsi można zobaczyć na butelkach, puszkach, nalewakach, lodówkach oraz dystrybutorach napoju i we wszystkich fizycznych i cyfrowych punktach kontaktu z konsumentem. Efekty graficzne wprowadziły do identyfikacji wizualnej Pepsi element ruchu i animacji. Tak skonstruowany projekt ma wyrażać tradycyjne wartości Pepsi ‒ nieskrępowaną, dobrą zabawę i radość bez ograniczeń.

- W ślad za postępującą digitalizacją rynku zmiana umożliwi marce sprawne poruszanie się między przestrzenią fizyczną i cyfrową, od półek sklepowych po rzeczywistość wirtualną. Wyrazista czcionka i nowoczesny design podkreślają otwartość Pepsi na wszystkie pokolenia konsumentów. – powiedziała Ania Piekarska, Senior Group Brand Manager Pepsi & Pepsi Zero w PepsiCo Polska, cytowana przez horecanet.pl

Jak mówią przedstawiciele firmy, od dekad Pepsi podchodzi do popkultury w nowatorski sposób. Dzięki temu zapewnia fanom jedyne w swoim rodzaju doświadczenia, zachowując swój ikoniczny wizerunek. Nowa grafika pozwala na jeszcze większą kreatywność w angażowaniu partnerów i konsumentów do interakcji z marką.

Pepsi Zero Cukru

Możemy kupić już napoje Pepsi Zero Cukru, które zastąpią Pepsi Max zachowując jej recepturę. W ciągu najbliższych kilku tygodni wszystkie „stare” opakowania zostaną stopniowo zastąpione nowymi. Pepsi Max zmieniła nazwę na Pepsi Zero Cukru w ramach globalnego procesu unifikacji nazw marek, który ma na celu wprowadzenie przejrzystości w kierowanej do konsumentów ofercie. Polska jest jednym z pierwszych rynków w Europie, na którym wprowadzono zmiany. Globalnie proces ten zakończy się w tym roku.

