Nowe odprawy i nagrody. Kto dostanie 400 proc. pensji?

Nowe przepisy skoncentrowane są na pracownikach zatrudnionych w wspomnianych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji. Kluczowym punktem regulacji jest wprowadzenie nagrody jubileuszowej w wysokości 400 proc. miesięcznego wynagrodzenia, zasługującej pracownikom po 45 latach pracy. Skala nagród jubileuszowych przedstawia się następująco:

75 proc. miesięcznego wynagrodzenia po 20 latach pracy,

pracy, 100 proc. miesięcznego wynagrodzenia po 25 latach pracy,

pracy, 150 proc. miesięcznego wynagrodzenia po 30 latach pracy,

pracy, 200 proc. miesięcznego wynagrodzenia po 35 latach pracy,

pracy, 300 proc. miesięcznego wynagrodzenia po 40 latach pracy,

pracy, 400 proc. miesięcznego wynagrodzenia po 45 latach pracy.

Warto zaznaczyć, że przy obliczaniu lat pracy, kwalifikujących pracownika do nagrody jubileuszowej, brane są pod uwagę wszystkie dotychczasowe miejsca zatrudnienia, łącznie z poprzednimi miejscami pracy. Obejmuje to również każdy okres zaliczany do lat pracy. W sytuacji, gdy pracownik był równocześnie zatrudniony w kilku miejscach pracy, do obliczeń nagrody jubileuszowej brane jest pod uwagę tylko jedno z tych miejsc.

Natychmiastowa wypłata nagrody

Portal dziennik.pl zauważa, że nagroda jubileuszowa przysługuje pracownikowi od dnia, w którym spełnia warunki uprawniające do jej otrzymania. Natychmiastowa wypłata nagrody następuje po nabyciu przez pracownika prawa do tego świadczenia. W przypadku zakończenia zatrudnienia z powodu uzyskania prawa do renty lub emerytury, pracownikowi przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna. Jej wysokość zależy od liczby lat pracy:

jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat,

dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat,

trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat,

sześciomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 20 lat.

QUIZ PRL. Święta Bożego Narodzenia w czasach PRL-u. Sprawdź w tym quizie, co o nich wiesz Pytanie 1 z 10 Sznurek, którym przewiązywano zawijane w papier prezenty zrobiony był: z papieru z plastiku z dyfterytu Dalej