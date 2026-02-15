Myjnie samochodowe PKP możliwe od 2027 roku: PKP analizuje pilotażowe uruchomienie samoobsługowych myjni samochodowych na swoich nieruchomościach, zwłaszcza w centrach miast, z uwzględnieniem rozwiązań proekologicznych.

Nowe pomysły PKP: myjnie samochodowe w miastach

Polskie Koleje Państwowe chcą lepiej wykorzystać swoje nieruchomości, zwłaszcza te atrakcyjnie położone w centrach miast. Jednym z pomysłów, który pojawił się w nowej strategii Grupy PKP na lata 2026-2030, jest uruchomienie samoobsługowych myjni samochodowych. Usługa miałaby działać w ramach submarki PKP Mobility, która już teraz oferuje parkingi czy stacje ładowania aut elektrycznych.

Spółka potwierdza, że analizuje taki kierunek rozwoju. W odpowiedzi na pytania Polskiej Agencji Prasowej, przedstawiciele PKP S.A. wyjaśnili, na czym polega ten pomysł. – PKP S.A., w ramach submarki PKP Mobility, analizuje różne kierunki zagospodarowania swoich nieruchomości we współpracy z partnerami zewnętrznymi. Jednym z rozważanych obszarów jest rozwój nowych usług dla pasażerów oraz użytkowników dworców jak możliwość uruchomienia samoobsługowych myjni samochodowych na wybranych nieruchomościach spółki PKP, szczególnie zlokalizowanych w centrach miast – przekazała spółka. Kolejarze dodają, że nowe usługi mają być proekologiczne. W przypadku myjni analizowane jest na przykład wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Kiedy pierwsze myjnie PKP?

Na razie to wciąż melodia przyszłości. Przedstawiciele PKP S.A. studzą emocje i podkreślają, że cały projekt jest na bardzo wczesnym etapie. Trwają analizy, które mają dać odpowiedź, czy taki biznes w ogóle ma sens i będzie opłacalny. Od ich wyników zależy, czy pomysł wejdzie w fazę realizacji.

Jeśli analizy wypadną pomyślnie i zarząd da zielone światło, na pierwsze efekty i tak trzeba będzie poczekać. Na ten moment spółka podkreśla, że ewentualne pilotażowe myjnie samochodowe PKP mogłyby zostać zrealizowane nie wcześniej niż w 2027 roku. To właśnie wtedy, w wybranych lokalizacjach, mogłyby pojawić się pierwsze testowe obiekty.

Nie tylko myjnie. Wars otworzy hotel w Warszawie

Nowa strategia Grupy PKP to nie tylko pomysł na myjnie samochodowe. Kolejnym zaskoczeniem jest plan rozszerzenia działalności spółki Wars, którą pasażerowie kojarzą głównie z wagonami restauracyjnymi i sypialnymi. Okazuje się, że firma ma wejść w zupełnie nową branżę.

Zgodnie z zapowiedziami, nowa strategia zakłada, że powstaną hotele Wars, a pierwszy obiekt hotelowy tej marki ma zostać otwarty w dobrze zlokalizowanym miejscu w centrum Warszawy. Wejście w ten segment rynku ma być dla spółki naturalnym uzupełnieniem jej dotychczasowych kompetencji. PKP S.A. w informacji dla PAP wyjaśnia, jak ma to wyglądać w praktyce. – Spółka planuje rozpoczęcie działalności jako operator hotelowy od dobrze zlokalizowanego miejsca w centrum Warszawy – czytamy. Działalność hotelowa i konferencyjna to tylko jeden z kierunków. Wars ma również rozwijać gastronomię stacjonarną, czyli restauracje w miastach, a nie tylko w pociągach.