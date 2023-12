Wyższe stawki składek ZUS w 2024 roku

Według dziennika w obwieszczeniu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej podano, że kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia wynosi 7 tys. 824 zł.Oznacza to wzrost aż o 12,8 proc. w porównaniu z rokiem 2023. Dla osób zatrudnionych na etacie to powód do zadowolenia, ale nie dla tych, którzy prowadzą własne firmy. Kalkulacja nie uwzględnia wzrostu składki zdrowotnej. Jej wysokość jest uzależniona od minimalnego wynagrodzenia za pracę, które również wzrośnie w przyszłym roku. Jak podaje "Fakt", to oznacza, że minimalna składka skoczy z 314 zł 10 gr do 381 zł 78 gr miesięcznie.

Przedsiębiorcy płacą składki od co najmniej 30 procent minimalnego wynagrodzenia. Ta podstawa też co roku rośnie, bo podnosi się wysokość najniższej pensji. W 2023 roku wzrośnie ona dwukrotnie: od 1 lipca do 3490 zł, a od 1 lipca do 3600 zł. Ma to przełożenie na wysokość najniższych składek. Również w przyszłym roku rośnie pensja minimalna, a co za tym idzie danina, którą będą musieli odprowadzić.

W 2021 roku składki ZUS z potrąceniem części składki zdrowotnej z podatku wynosiły około 1139 zł i taki realny koszt ponosił przedsiębiorca na dużym ZUS. W 2024 roku będzie to minimum blisko 2000 zł.

Rząd Tuska zapowiadał wprowadzenie wakacji od składek. Przedsiębiorca mógłby zostać zwolniony z płacenia składki na miesiąc. Na stole leży jeszcze opcja możliwości wydłużenia tego okresu, ale z zastrzeżeniem, że uzależnione byłoby to od kondycji finansowej firmy. Zgodnie z deklaracją polityków, ustawa o wakacjach od ZUS ma być jedną z pierwszych przygotowanych przez nowy rząd.

