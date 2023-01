i Autor: Sebastian Wielechowski/SUPER EXPRESS

Płace w Polsce

Płaca minimalna ostro rośnie względem średniej krajowej. Znacząco przekracza 50 proc.

Jesteśmy już po pierwszej podwyżce płacy minimalnej w 2023 roku, a czeka nas jeszcze druga 1 lipca. Przez trzy ostatnie lata płaca minimalna przekroczyła 50 proc. średniej krajowej. Co więcej w tym roku minimalna krajowa wzrosła o 20 proc. Biorąc pod uwagę wzrost cen prowadzenia działalności, to może być gwóźdź do trumny wielu przedsiębiorstw i tym samym zmniejszenia się liczby miejsc pracy.