Majątek prokurator Ewy Wrzosek. Co zawiera jej ostatnie oświadczenie majątkowe

Minimalne wynagrodzenie w Polsce ze sporymi zmianami

W 2025 roku nastąpiła podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę w Polsce. Od 1 stycznia 2025 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4666 zł brutto. Podkreślić należy, że taka stawka dotyczy zatrudnienia na etacie w pełnym wymiarze. Do ustalenia wysokości minimalnej płacy pracownika nie uwzględnia się: nagrody jubileuszowej; odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy; wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych; dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej; dodatku za staż pracy; dodatku za szczególne warunki pracy.

Wszystko jednak wskazuje na to, że niebawem wejdą w Polsce w życie przepisy, które to zmienią. Rząd zajmuje się projektem nowej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zmiana przepisów wynika z konieczności wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2041 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L 275 z 25 października 2022 r., str. 33) w zakresie minimalnego wynagrodzenia.

Ile wyniesie płaca minimalna w 2026 roku?

Projekt ten zakłada wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia za pracę jako wynagrodzenia zasadniczego. Nowe przepisy będą miały zastosowanie do ustalenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę już od 2026 roku. Jak tylko zmiany wejdą w życie, to minimalna pensja będzie stanowić 55 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Według Infor.pl, kwota nie jest jeszcze znana, ale przyjmując założenia ustawy budżetowej na rok 2025, przeciętne wynagrodzenie w Polsce może wynieść wówczas 9219 zł. W związku z tym płaca minimalna w 2026 roku zostać podniesiona aż do 5070 zł.